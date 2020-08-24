В Красноярском крае утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о падении части кровли многоквартирного дома

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратурой Красноярского края утверждено обвинительное заключение в отношении двух работников организации по техническому обслуживанию жилых домов г. Норильска. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) и ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Органами предварительного следствия установлено, что в марте 2016 г. в результате ураганного ветра, порывы которого достигали 30 м/с, произошло разрушение слухового окна в многоквартирном жилом доме по ул. Талнахской г. Норильск.

Вопреки требованиям нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы технического обслуживания жилищного фонда, главный инженер и начальник участка РЭУ № 1 ООО «ЖСК» не исполнили свои профессиональные обязанности по организации ремонта поврежденной ветром кровли. Помимо этого, работники управляющей организации, осознавая, что крыша многоквартирного дома находится в аварийном состоянии, не приняли мер к обеспечению безопасности людей путем выставления сигналов об аварийной ситуации на улице.

В результате часть кровли от очередного порыва ветра была сорвана и упала на двух норильчанок, проходивших возле дома. 33-летняя женщина погибла на месте, второй 56-летней потерпевшей были причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Норильский городской суд.

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