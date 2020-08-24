В результате принятых Красноярской транспортной прокуратурой мер в аэропорту Туруханск установлена приаэродромная территория

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Красноярская транспортная прокуратура направила в Емельяновский районный суд Красноярского края иск о возложении на Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Красноярья» обязанности разработать и направить на согласование с Федеральным агентством воздушного транспорта проект решения об установлении приаэродромной территории в аэропорту Туруханск.

Прокурорской проверкой установлено, что оператором аэродрома Туруханск длительное время не принимались меры к разработке проекта, который устанавливает ограничения в использовании земельных участков и осуществлении строительства объектов недвижимости, находящихся вблизи аэродрома, исключает негативное воздействие оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье человека и окружающую среду.

Требования прокурора суд удовлетворил в полном объеме.

Судебное решение исполнено. Приказом Федерального агентства воздушного транспорта для аэропорта Туруханск установлена приаэродромная территория.

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