«Газпром добыча Надым» участвует в программе искусственного восполнения водных биоресурсов

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

24 августа 2020, 16:20

В свободное плавание по рекам Обь-Иртышского бассейна отправились 87 тысяч мальков пеляди и полторы тысячи молоди муксуна. Их вырастили по заказу «Газпром добыча Надым» на Югорском рыбоводном заводе.

Выращивание и выпуск мальков — важная часть экологической политики компании. Компенсационные мероприятия сопровождают инвестиционные стройки и реконструкции объектов предприятия. В этом году в программе приняли участие филиалы, ответственные за разработку месторождений Надым-Пур-Тазовского региона.

До попадания в естественную среду обитания рыба прошла цикл развития — от оплодотворения и инкубации икры до выращивания молоди в специальных питомниках. Разведение производилось в крытом магистральном питомнике, у которого есть доступ в Обь-Иртышский бассейн через протоки. Пелядь обосновалась в ямальских реках уже в июле, а муксун попрощался с питомником в августе.

Справка

ООО «Газпром добыча Надым» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Основные направления деятельности — добыча и подготовка газа и газового конденсата.

Первое газодобывающее предприятие на севере Западной Сибири. Создано для разработки и эксплуатации Медвежьего нефтегазоконденсатного месторождения. Сегодня также ведет добычу на Юбилейном, Ямсовейском и Бованенковском месторождениях. Компания владеет лицензией на разработку Харасавэйского газоконденсатного месторождения, где идут работы по обустройству.

Территория деятельности: Надымский, Пуровский, Ямальский районы Ямало-Ненецкого автономного округа. Является градообразующим предприятием для Надыма и п. Пангоды. Коллектив насчитывает более 10 тыс. сотрудников.

В составе предприятия 13 действующих газовых промыслов, 14 специализированных филиалов. Ежегодный объем добычи природного газа — более 100 млрд куб. м.

В компании внедрена система экологического менеджмента ISO 14001:2015.

Последние новости по теме

MIL OSI