Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Армия-2020#Дмитрий Рогозин24.08.2020 14:35

Дмитрий Рогозин выступил на Конгрессе «Диверсификация ОПК в интересах нацпроектов»

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин 24 августа 2020 года в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020» выступил на Конгрессе «Диверсификация ОПК в интересах нацпроектов. Трансформация производственной базы» — одного из ключевых событий форума.

По словам главы Роскосмоса, доля гражданской продукции в общем объеме производства Роскосмоса составляет сегодня 54%.

«На сегодняшний день, если говорить о количестве гражданской продукции, выпускаемой Роскосмосом, то это 54% уже сейчас с учетом ракет космического назначения, орбитальных группировок социально-экономического назначения. Здесь мы видим колоссальные перспективы и именно движение туда, где другие отрасли нашей промышленности испытывают нагрузки, связанные с искусственным ограничением», — отметил он.

Дмитрий Рогозин добавил, что новые направления деятельности для Госкорпорации — энергетика, медицина, транспорт, системы управления, для развития беспилотного транспорта.

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