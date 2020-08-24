Source: Russia – Council of the Federation
Сенатор приняла участие в Форуме крымских татар «История, современность, будущее — основы национального развития».
Представитель в СФ законодательного (представительного) органа государственной власти Севастополя Екатерина Алтабаева АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя приняла участие в Форуме крымских татар «История, современность, будущее — основы национального развития».
Инициатором проведения форума выступила региональная общественная организация «Объединение крымских татар Севастопольского региона «АК-ЯР», которую возглавляет Энвер Мамутдинов. Перед открытием мероприятия участники возложили цветы к Мемориалу героическим защитникам Севастополя 1941–1942 гг.
Проведение форума — важная веха в жизни крымско-татарской общины не только Севастополя, но и Крыма
Как отметила Екатерина Алтабаева, проведение форума — важная веха в жизни крымско-татарской общины не только Севастополя, но и Крыма. «Столь представительная аудитория крымско-татарской общины Крымского полуострова обсуждает и историческое прошлое своего народа, и его сегодняшний день». Участниками конференции стали представители всех городов полуострова, сказала сенатор. Форум может стать традиционным, считает она.
Екатерина Алтабаева приняла участие в работе Севастопольского форума крымских татар
1 из 6
Екатерина Алтабаева приняла участие в работе Севастопольского форума крымских татар
2 из 6
Екатерина Алтабаева приняла участие в работе Севастопольского форума крымских татар
3 из 6
Возложение цветов к Мемориалу героическим защитникам Севастополя 1941–1942 гг
4 из 6
Возложение цветов к Мемориалу героическим защитникам Севастополя 1941–1942 гг
5 из 6
Екатерина Алтабаева приняла участие в работе Севастопольского форума крымских татар
6 из 6
Парламентарий подчеркнула, что Крымский полуостров — с древних времён особое межцивилизационное пространство. «Крым всегда был полиэтничным и поликонфессиональным. Здесь формировались новые этносы. К их числу относятся крымские татары и крымчаки».
По словам Екатерины Алтабаевой, до сих пор живы традиции садоводства, виноградарства, овощеводства, ремесел, которые были заложены. «Материальная и духовная культура крымских татар — часть уникального, пестрого ковра нашей культуры. Ни одну ниточку из этого ковра нельзя утратить», — отметила сенатор.
В работе форума принял участие врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. РазвожаевМихаил ВладимировичВременно исполняющий обязанности губернатора города Севастополя В ходе мероприятия представители крымско-татарской общины были награждены почетными грамотами правительства города.