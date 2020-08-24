Инженер ООО «Газпром трансгаз Уфа» стал инициатором создания мемориала «В память о героях»

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Новости проектов и регионов

24 августа 2020, 14:40

23 августа в Уфе открыт мемориал воинам Красной Армии, погибшим в эвакуационных госпиталях города в годы Великой Отечественной войны. Проект «В память о героях», направленный на сохранение исторической памяти о солдатах и офицерах Красной Армии, реализован инженером ИТЦ Рустемом Гайнетдиновым.

«В годы войны наш город вносил значительный вклад в победу над фашизмом — здесь разместились эвакуированные промышленные предприятия, на которых собирались авиационные двигатели, бронепоезда, производилось топливо для самолетов и танков, металлопродукция, ткани и многое другое, — рассказывает Рустем Гайнетдинов. — Также Уфа стала одним из центров эвакуационной медицины. За годы войны было принято 318 санитарных поездов, лечение прошли более 218 000 человек. 29 эвакуационных госпиталей действовало в Уфе в годы войны».

Проект реализовывался на протяжении года на средства гранта Федерального агентства по делам молодежи. Так, в пригородах Уфы на местах воинских захоронений были установлены две гранитные мемориальные плиты.

В рамках данного начинания автор разработал и QR-таблички, разместил их на зданиях, в которых в годы войны располагались эвакуационные госпитали. На сегодняшний день их сохранилось 25. Отсканировав QR-код с помощью смартфона, любой прохожий может ознакомиться с архивной информацией о местах дислокации эвакогоспиталей на территории города, а самое главное — найти выверенные и уточненные списки солдат и командиров Красной Армии, умерших от ран и болезней. Все это собрано на авторском сайте Рустема Гайнетдинова памятьогероях.рф.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Уфа» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Осуществляет транспортировку газа по территории Республики Башкортостан.

Предприятие эксплуатирует порядка 5 тыс. км магистральных газопроводов.

В составе компании 16 филиалов, в том числе 9 линейных производственных управлений магистральных газопроводов, 12 компрессорных цехов, 82 газоперекачивающих агрегата, 146 газораспределительных станций.

В компании действует система экологического менеджмента ISO 14001:2015. Коллектив предприятия насчитывает около 5 тыс. человек. Головной офис расположен в Уфе.

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