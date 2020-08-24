Л. Гумерова: С 1 сентября все младшеклассники Башкортостана будут получать бесплатные горячие обеды

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступила на состоявшемся в Уфе пленарном заседании республиканского совещания по образованию.

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан приняла участие в пленарном заседании республиканского совещания по образованию, прошедшем в Уфе. Основной темой традиционного «августовского педсовета» стала «Цифровая трансформация образования: перспективы и новые возможности традиционного образования».

Сенатор отметила, что на сегодняшний день по всей стране действуют более 40,8 тыс. школ, в которых обучаются 16,6 млн детей. «Период удаленного обучения оказался одним их самых непростых для школы за последние десятилетия. Учителя, несмотря на все сложности, наладили работу с семьями. Это было достойно и вызывает искренние слова уважения», — сказала Лилия Гумерова.

Лилия Гумерова приняла участие в пленарном заседании республиканского совещания по образованию, прошедшем в Уфе

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Лилия Гумерова

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Пленарное заседание республиканского совещания по образованию на тему «Цифровая трансформация образования: перспективы и новые возможности традиционного образования»

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Пленарное заседание республиканского совещания по образованию на тему «Цифровая трансформация образования: перспективы и новые возможности традиционного образования»

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Лилия Гумерова

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Республиканское совещание по образованию на тему «Цифровая трансформация образования: перспективы и новые возможности традиционного образования»

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Республиканское совещание по образованию на тему «Цифровая трансформация образования: перспективы и новые возможности традиционного образования»

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Республиканское совещание по образованию на тему «Цифровая трансформация образования: перспективы и новые возможности традиционного образования»

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По словам парламентария, потребовалась законодательная донастройка вопросов регулирования дистанционного обучения в нестандартных условиях, когда по‑другому невозможно обеспечить непрерывность образовательного процесса. «Сенаторами, членами нашего Комитета были внесены законодательные инициативы, которые предполагают исключительно донастройку механизмов онлайн-обучения, при этом ни в коей мере не заменяя очного обучения», — отметила сенатор.

По поручению главы государства, с 1 сентября все классные руководители будут получать дополнительную выплату в размере 5 тысяч рублей

Лилия Гумерова подчеркнула, что в период удаленного обучения серьезно выросла нагрузка на педагогов: нужно было осваивать новые технологии, наладить саму технику, иначе готовиться к урокам. «По поручению главы государства, с 1 сентября все классные руководители будут получать дополнительную выплату в размере 5 тысяч рублей. Одной из важнейших задач в текущем году стало обеспечение контроля за своевременностью и полнотой выплаты заработной платы. Эти вопросы находятся на постоянном контроле в Совете Федерации», — сообщила законодатель.

Она напомнила, что с учетом многочисленных обращений педагогической общественности по вопросу оплаты труда работников образовательных организаций Советом Федерации было принято обращение к Правительству России по вопросу установления единой системы оплаты труда педагогических работников дошкольных учреждений и общеобразовательных организаций.

Лилия Гумерова отметила, что Президент РФ Владимир Путин принял решение об обеспечении бесплатным школьным питанием всех учащихся начальных классов. «С 1 сентября все младшеклассники Башкортостана будут получать бесплатные горячие обеды. И мне радостно отметить, что именно наш регион, Республика Башкортостан, внесла свои предложения, благодаря которым профильным Комитетом СФ и Министерством просвещения РФ была проделана огромная работа и число получателей субсидий на горячее питание среди регионов было значительно увеличено».

Лилия Гумерова выразила мнение, что сегодня больше внимания нужно уделять созданию возможностей для раскрытия творческого потенциала подрастающего поколения, стимулирования исследовательской и проектной деятельности обучающихся, привлечения потенциала молодежи к решению острых вопросов социально-экономического развития российских регионов, городов и сел.

Сенатор сообщила, что в текущем году в Республике Башкортостан открывается 5 новых школ и 24 детских сада — рекордное количество дошкольных учреждений за последние 10 лет.

«Неплохо развивается проект полилингвальных гимназий, две уже работают в Уфе, ещё две до конца года откроются в Стерлитамаке и Нефтекамске. В Республике создается Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня. В этом году в вузах Башкортостана дополнительно появится 1500 бюджетных мест, ещё 2000 мест – в 2021 году».

По словам парламентария, в рамках реализации проекта «Цифровая образовательная среда» 101 школа региона получит оборудование для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды, что позволит расширить доступ учащихся к качественным программам обучения по всем предметам. Кроме того, в 2021 г. в профессиональных образовательных организациях создадут 67 современных мастерских, оснащённых оборудованием по стандартам WorldSkills Russia.

С приветственным словом к участникам совещания в онлайн-формате обратился Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

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