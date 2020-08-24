Минспорт России начал выплату стипендий Президента Российской Федерации серебряным и бронзовым призёрам Паралимпийских и Сурдлимпийских игр

Source: Russia Ministry of Sport

Указом Президента Российской Федерации № 268 от 16 апреля 2020 года «О стипендиях Президента Российской Федерации серебряным и бронзовым призёрам Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр» стипендии установлены серебряным и бронзовым призёрам Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, которые являются гражданами Российской Федерации, завершили спортивную карьеру в качестве спортсменов, не принимают участия в официальных всероссийских и международных спортивных соревнованиях в качестве спортсменов и которым установлена страховая пенсия в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» или пенсия в соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей».

Назначение стипендий Президента Российской Федерации поручено осуществлять с 1 июля 2020 года.

В целях реализации Указа Президента России приказом Министерства спорта Российской Федерации от 12 мая 2020 года № 357 утверждены Порядок назначения стипендий Президента Российской Федерации серебряным и бронзовым призёрам Паралимпийских и Сурдлимпийских игр и Перечень документов, необходимых для назначения стипендий.

По состоянию на 24 августа 2020 года в соответствии с приказами Минспорта России от 31 июля 2020 года № 586 и от 6 августа 2020 года № 600 «О назначении стипендий Президента Российской Федерации серебряным и бронзовым призёрам Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр» стипендии выплачены 24 серебряным и 13 бронзовым призёрам Паралимпийских и Сурдлимпийских игр.

В настоящее время в Минспорте России на рассмотрении в установленном порядке находятся ещё 75 заявлений граждан Российской Федерации о назначении стипендий.

Пресс-служба Минспорта России

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