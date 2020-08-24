М. Козлов: В период пандемии в Костромской области были приняты эффективные меры по поддержке предприятий

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в работе «круглого стола», посвященного проблемам ювелирной промышленности в рамках Международного ювелирного фестиваля «Золотое Кольцо России».

Представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Костромской области Михаил Козлов КозловМихаил Васильевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Костромской области в рамках рабочей поездки в регион принял участие в совещании, посвященном перспективам развития ювелирной отрасли.

Как рассказал сенатор, сегодня на долю костромских предприятий приходится, по разным оценкам, более половины производства ювелирных изделий в стране. В отрасли трудится более 15 тысяч костромичей. Однако пандемия внесла существенные коррективы в работу ювелирной промышленности. У производителей возникли серьезные проблемы. С начала года производство украшений, по сравнению с прошлым годом, снизилось на треть.

Для Костромской области ювелирная отрасль — одна из ведущих. Поэтому для руководства региона было крайне важно оперативно принять эффективные меры по поддержке производителей

«Для Костромской области ювелирная отрасль — одна из ведущих. Поэтому для руководства региона было крайне важно оперативно принять эффективные меры по поддержке производителей, которые могли бы сохранить коллективы и вернуться к своим рынка сбыта», — отметил Михаил Козлов.

Сенатор Михаил Козлов принял участие в работе «круглого стола», посвященного проблемам ювелирной промышленности в рамках Международного ювелирного фестиваля «Золотое Кольцо России»

Как отметил губернатор Сергей Ситников, СитниковСергей КонстантиновичГубернатор Костромской области на федеральном уровне принят ряд системных решений. Крупнейшее костромское ювелирное предприятие включено в Перечень системообразующих организаций. Установлен добровольный подход к пробированию и клеймению ювелирных и других изделий из серебра. Оказаны федеральные меры поддержки розничной торговле.

Отрасль включена в региональный список пострадавших от пандемии. Для многих ювелирных компаний снижена ставка налога по упрощенной системе налогообложения, 65 крупных и средних предприятий освобождены от уплаты налога на имущество организаций за второй квартал 2020 года.

В ходе обсуждения участники встречи рассмотрели дополнительные меры, которые позволили бы поддержать ювелиров. Например, при отгрузке изделий за рубеж обязательно прохождение государственного контроля. Процедура занимает около двух недель. Многие покупатели не готовы ждать товар так долго. Совместно с коллегами Михаил Козлов предложил направить в адрес Президента России, Председателя Правительства, Председателя Совета Федерации, Минфина, Минэкономразвития и Минпромторга предложения по внесению изменений в регламенты контроля и торговли ювелирными изделиями. Ход рассмотрения предложений будет на личном контроле сенатора.

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