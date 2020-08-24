Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Сфера#Армия-202024.08.2020 16:12

На «Армии-2020» представили программу «Сфера»

Презентация новой перспективной программы комплексного развития космических информационных технологий «Сфера» состоялась в павильоне Госкорпорации «Роскосмос» в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020». С докладом о программе выступил директор Департамента перспективных программ и проекта «Сфера» Сергей Прохоров.

Основная цель программы — обеспечение высокого качества космических услуг в Российской Федерации путем создания новых отечественных космических технологий, систем и продуктов для эффективной цифровой трансформации экономики, а также обеспечения безопасности Российской Федерации.

Сергей Прохоров отметил, что при реализации программы до 2030 года состав российской группировки превысит 500 космических аппаратов различного назначения, которые будут создаваться с применением технологий серийного изготовления спутников и абонентского оборудования.

Как следует из доклада, в рамках программы будет создано пять орбитальных группировок связи и пять новых орбитальных группировок дистанционного зондирования Земли. При этом от отечественной промышленности потребуется обеспечить развитие ряда новых технологий:

Внедрение искусственного интеллекта при управлении многоспутниковыми орбитальными группировками;

технологии серийного производства приборов, систем и подсистем аппаратов;

технологии высокоскоростной космической лазерной связи;

технологии производства полезных нагрузок для малых спутников дистанционного зондирования Земли.

Новая спутниковая и абонентская техника будет создаваться в плотной кооперации организаций российской ракетно-космической промышленности с предприятиями в смежных отраслях. Часть её, как отметил докладчик, демонстрируется в экспозиции форума «Армия-2020».

Ожидается, что программа «Сфера» создаст новые сервисы для цифровой экономики России и мира, вовлечет смежные высокотехнологические отрасли в космическую деятельность и создаст современную космическую инфраструктуру, которая увеличит влияние России на международном космическом рынке.

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