Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#GLEX#Армия-202024.08.2020 14:50

На «Армии-2020» состоялась презентация конференции GLEX-2021

В понедельник, 24 августа 2020 года, в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2020» на стенде Госкорпорации «Роскосмос» состоялась презентация Международной космической конференции по исследованию космического пространства (Global Space Exploration Conference — GLEX-2021). Ее организаторами выступают Госкорпорация «Роскосмос» совместно с Международной астронавтической федерацией (МАФ) при содействии Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.

По словам исполнительного директора МАФ Кристиана Файхтингера, GLEX является одним из центральных мероприятий Федерации, которое затрагивает множество тем, включая исследование околокосмического пространства, астрономические наблюдения и применение их результатов на практике. «Мы рады объявить, что следующая конференция пройдёт в Санкт-Петербурге!», — заявил Кристиан Файхтингер.

Комментируя предстоящее мероприятие, исполнительный директор Госкорпорации «Роскосмос» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалёв отметил, что выбор Санкт-Петербурга в качестве площадки для проведения не случаен.

«Почему было принято решение проводить в Санкт-Петербурге? Многие космические предприятия расположены в этом городе, но, кроме того, в Петропавловской крепости в газодинамической лаборатории работали пионеры освоения космоса, — сказал Сергей Крикалев. — Нам важно развивать наше сотрудничество, мы должны собираться вместе, чтобы обсуждать наши идеи. Когда мы начинали готовиться с нашей пилотируемой программой, работая вместе и готовясь вместе, мы изучали обычаи друг друга и культуру друг друга. Кроме того, мы считаем очень важным привлечение молодых специалистов, студентов к этим мероприятиям».

По словам руководителя департамента Международного сотрудничества Госкорпорации «Роскосмос» Татьяны Тищенко, в качестве площадки для проведения конференции выбран Таврический дворец, выдающийся памятник архитектуры.

«Конференция будет посвящена исследованию космического пространства во всех направлениях, включая пилотируемые полеты и астрономические исследования», — сказала Татьяна Тищенко, отметив, что на мероприятии ожидаются около 1 тысячи участников.

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GLEX-2021 пройдет с 14 по 18 июня 2021 года. Основная цель конференции — собрать вместе руководителей космических агентств и промышленности, ученых, инженеров, конструкторов из разных стран, которые стремятся изучать и осваивать космос, хотят поделиться своими мыслями и планами, готовы их обсуждать с коллегами.

Программа GLEX-2021 включает целый комплекс мероприятий:

пленарное заседание,

Форум глобального взаимодействия,

12 технических сессий, включая пилотируемые космические полеты, исследования объектов Солнечной системы и Вселенной,

астрономические и астрофизические исследования,

интерактивные презентации,

специализированная выставка.

14 июня 2021 года в рамках GLEX-2021 будет организован «Молодежный день», поэтому у каждого молодого специалиста будет отличная возможность не только пообщаться друг с другом и наладить профессиональные контакты, но и представить свои идеи международному космическому сообществу.

С более подробной информацией о GLEX-2021 можно ознакомиться по следующей ссылке на сайте Международной астронавтической федерации.

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