О. Мельниченко: Обеспечение экономического роста требует комплексного подхода к развитию городов

Source: Russia – Council of the Federation

Комитет СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера выступил соорганизатором научно-практической конференции «Города как центры развития».

Председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области сообщил, что Комитет совместно с Общественной палатой РФ, Государственной корпорацией «Росатом», Национальным исследовательским ядерным университетом (МИФИ) выступил соорганизатором научно-практической конференции «Города как центры развития».

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Конференция прошла с 20 по 22 августа в Обнинске. В ней приняли участие представители «атомных» городов и других промышленных центров страны.

Сегодня города – это уже не приложения к заводам или транспортным узлам. Это сложные социальные организмы

Сенатор отметил особое значение городов в обеспечении экономического роста. «В нашей стране, уникальной по географическим и экономическим условиям, они выполняют важнейшую функцию опорного каркаса расселения. Сегодня города – это уже не приложения к заводам или транспортным узлам. Это сложные социальные организмы. Концентрируя значительные человеческие и экономические ресурсы, города выступают как естественные центры роста. Но это не означает, что их развитие не нуждается в поддержке. Особенно это актуально для городов с особым статусом – наукоградов, моногородов, закрытых административно-территориальных образований, исторических поселений».

Олег Мельниченко выступил на научно-практической конференции «Города как центры развития»

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Олег Мельниченко выступил на научно-практической конференции «Города как центры развития»

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Олег Мельниченко принял участие в научно-практической конференции «Города как центры развития»

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Олег Мельниченко

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Олег Мельниченко подчеркнул, что в таких городах концентрируются значительные интеллектуальные, инновационные, промышленные ресурсы. Однако для большинства промышленных городов, особенно закрытых административное-территориальных образований (ЗАТО), характерна монопрофильность экономики. Ее преодоление требует комплексного подхода.

Сейчас в ЗАТО и моногородах создаются ТОСЭР – территории опережающего социально-экономического развития – с льготным режимом ведения бизнеса. Но многие такие территории, особенно в закрытых городах, испытывают трудности с привлечение инвесторов из‑за ограничений на передвижение и использование имущества, отметил сенатор. «Возможное решение этого вопроса – включение в границы ТОСЭР земельных участков за пределами контролируемого периметра ЗАТО или привлечение инвесторов в сферах деятельности, дополняющих производственные цепочки градообразующего предприятия».

Парламентарий также подчеркнул важность кластерного подхода, необходимость расширения кооперации с соседними районами, регионами. «В этой связи считаю необходимым активизировать разработку стратегий развития макрорегионов, что предусмотрено планом реализации Стратегии пространственного развития Российской Федерации», — сказал Олег Мельниченко.

По мнению сенатора, проблемой многих городов, особенно ЗАТО, является высокий уровень износа жилищного фонда, объектов коммунальной и социальной инфраструктуры. «Многие такие объекты были переданы муниципалитетам из федеральной собственности в состоянии, требующем капитального ремонта и модернизации. Собственных ресурсов местных бюджетов недостаточно для приведения ветхих сетей, котельных, очистных сооружений в нормативное состояние», — отметил парламентарий.

«Полагаю необходимым рассмотреть вопрос о предоставлении ЗАТО дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», — добавил сенатор.

Олег Мельниченко подчеркнул, что только реализация всех мер в комплексе позволит стимулировать экономический рост в городах.

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