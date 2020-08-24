О. Цепкин проинспектировал учебные учреждения Саткинского района Челябинской области

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетил школу в посёлке Сулея, в которой проведены ремонтные работы.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области Олег Цепкин ЦепкинОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области в ходе поездки в регион проинспектировал учебные учреждения Саткинского района, в которых в этом году проводятся масштабные ремонтные работы.

Олег Цепкин посетил школу в посёлке Сулея, в которой проведены ремонтные работы

Сенатор вместе с депутатом Законодательного Собрания Челябинской области Леонидом Урмашовым посетил школу в рабочем посёлке Сулея.

За последнее время заасфальтирована площадка перед зданием, реконструированы санузлы, в рамках проекта «Тёплое окно» установлены окна на первом и втором этажа

Олег Цепкин отметил, что за последнее время заасфальтирована площадка перед зданием, реконструированы санузлы, в рамках проекта «Тёплое окно» установлены окна на первом и втором этажах. «Ранее была отремонтирована кровля, вокруг школы в целях безопасности детей установлен забор. Нареканий нет — учреждение практически готово к приёму учеников», — сказал сенатор.

Олег Цепкин посетил школу в посёлке Сулея, в которой проведены ремонтные работы

Как сообщила в ходе встречи с парламентарием директор школы Светлана Исламова, в ремонт здания и благоустройство территории вложены значительные средства. Отремонтирована столовая, которой в этом учебном году предстоит двойная нагрузка в связи с обеспечением бесплатным горячим питанием всех младшеклассников, добавила она.

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