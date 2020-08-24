Павел Сорокин выступил на совещании партии «Единая Россия» по газификации регионов

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 24 августа. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин выступил в ходе совещания Всероссийской политической партии «Единая Россия» по газификации регионов.

По словам замглавы Минэнерго России, за последние 10 лет уровень газификации страны увеличился с 62 п.п. до 70 п.п., что пока недостаточно для решения задач, поставленных Президентом России.

«Такой относительно низкий прогресс объясняется целым комплексом факторов. Во-первых, рассинхронизацией работы – в то время пока регион, к примеру, строит газопровод, планы по его подключению к газу только обсуждаются. Фактически отсутствовал единый ответственный орган, единый оператор. К тому же, желающему подключить газ пока ещё необходимо предпринять массу шагов. Текущая модель требует изменений, это стало очевидно», – заметил он.

В этой связи Минэнерго России была разработана «дорожная карта» и новая концепция газификации, рассказал заместитель Министра.

«Предполагается, что будет создан единый региональный оператор. Ключевым вопросом остается поиск источника финансирования для этих мероприятий, совместным поиском которого мы сейчас занимаемся с другими ФОИВами. Параллельно идет изменение строительных стандартов и нормативов, за счет чего можно снизить себестоимость строительства на 30% в отдельных случаях и финальную стоимость подключения для граждан. Обсуждается введение принципа «единого окна», через которое граждане смогут подавать заявки и вести всю документацию по подключению. Здесь мы предлагаем задействовать МФЦ. Наша цель сейчас – это снизить срок подключения до 120-130 дней с 240-280 дней сегодня», – отметил Павел Сорокин.

20.03.2020

C 26 по 29 апреля 2021 года в Москве в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» состоятся 20-я юбилейная международная выставка оборудования и технологий для нефтегазового комплекса «Нефтегаз-2021» и Национальный нефтегазовый форум.

MIL OSI