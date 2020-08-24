Source: Russia Federal Space

#РКС#Главное#Армия-202024.08.2020 12:43

РКС представил базовый вариант Мобильного измерительного пункта

Холдинг «Российские космические системы» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») представляет на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» Мобильный измерительный пункт (МИП) — базовое техническое решение, на основе которого входящее в РКС Научно-производственное объединение измерительной техники создает линейку МИП по приему, регистрации и обработке телеметрической информации.

Разработанные в НПО ИТ измерительные пункты обеспечивают целевые задачи автономно и в составе измерительных комплексов космодромов. Варианты функционального исполнения МИП позволяют проводить его модернизацию под конкретные задачи информационного обеспечения испытаний. В НПО ИТ ведется постоянная модернизация МИПов. Одна из актуальных задач — создание антенных систем для МИП морского базирования нового поколения.

Главный конструктор антенной системы МИП морского базирования НПО ИТ Дмитрий Лученко: «Мы производим линейку МИПов — сухопутного и морского базирования с возможностью выдачи полученной телеметрической информации по спутниковым каналам связи, реализацией возможности приема метео- и картографической информации от спутников дистанционного зондирования Земли. Все они модульного исполнения, в каждом одновременно размещаются антенная система, рабочие места операторов, система автономного функционирования. Универсальность применяемой антенной системы позволяет принимать сигналы сразу в метровом и дециметровом диапазонах. Важно также, что она имеет меньшие габариты по сравнению с другими типами антенн при сопоставимых технических характеристиках».

В рамках диверсификации НПО ИТ разрабатывает на базе МИП аналогичные устройства для использования в измерительных комплексах в авиастроении, в сфере мониторинга транспортировки углеводородов, метеорологии и т.д. Мобильный измерительный пункт может транспортироваться в рабочую точку всеми видами транспорта (автомобильным, железнодорожным, транспортными самолетами, морскими и речными судами), а также автономно функционировать на удаленных полевых позициях в жестких климатических условиях благодаря наличию автономных источников электропитания и системы жизнеобеспечения.

Перебазируемый комплекс телеметрических измерений из линейки Мобильных измерительных пунктов ставится на серийное производство. Два опытных образца уже эксплуатируются на космодромах Байконур и Восточный.

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