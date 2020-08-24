Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Промсвязьбанк#Армия-202024.08.2020 13:32

Роскосмос и ПСБ развивают сотрудничество по зарплатным проектам

В рамках деловой программы Международного военно-технического форума «Армия-2020» сегодня, 24 августа 2020 года, Госкорпорация «Роскосмос» и Промсвязьбанк заключили соглашение о сотрудничестве по зарплатным проектам.

В рамках соглашения предполагается выпуск зарплатных карт для всех желающих сотрудников Госкорпорации «Роскосмос» и ее предприятий. Количество дочерних организаций Роскосмоса в настоящее время превышает 120. Общая численность сотрудников составляет около 200 000 человек.

В рамках зарплатного проекта каждый сотрудник получит со стороны ПСБ комплексное индивидуальное обслуживание, корпоративные тарифы на услуги банка, а также зарплатную карту с индивидуальным отраслевым дизайном, разработанным совместно Госкорпорацией и ПСБ для сотрудников отрасли.

ПСБ предоставляет дочерним предприятиям Роскосмоса также услуги расчетно-кассового обслуживания, кредитования и проектного финансирования. В настоящий момент объем лимитов на кредитно-документарные операции госкорпорации в банке составляет 200 млрд рублей. В рамках обслуживания каждого из предприятий Роскосмоса ПСБ будет предоставлен персональный менеджер для решения вопросов по всему перечню оказываемых банковских услуг.

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