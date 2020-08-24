Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Армия-2020#Дмитрий Рогозин24.08.2020 13:00

Роскосмос подписал соглашение с Пермским краем

Сегодня, 24 августа 2020 года, в рамках деловой программы Международного военно-технического форума «Армия-2020» заключено соглашение о сотрудничестве между Госкорпорацией «Роскосмос» и Пермским краем. Соответствующий документ подписали генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин и врио Губернатора Пермского края Дмитрий Махонин.

Мероприятия по реализации соглашения направлены на расширение взаимодействия сторон по следующим направлениям: разработка проектов в области использования результатов космической деятельности, развитие инновационной деятельности, научного, технического, производственного и кадрового потенциала организаций Госкорпорации, расположенных на территории Пермского края.

В рамках сотрудничества также предусмотрено развитие социальной и транспортной инфраструктуры, реализация совместных научных и образовательных проектов.

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