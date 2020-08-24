С. Березкин: Совместная работа граждан, общественных активистов и представителей органов власти помогает решать социально значимые вопросы

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в ярмарке-презентации некоммерческих организаций и общественных инициатив в Ярославской области.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Сергей Березкин БерезкинСергей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области в День Государственного флага России принял участие в ярмарке-презентации некоммерческих организаций и общественных инициатив, прошедшей в Угличе.

На мероприятии, получившем название «Добрый Углич – территория возможностей», были представлены 20 НКО и городских сообществ, занимающихся решением актуальных проблем в самых разных сферах жизни. В ходе работы площадок для общения, творчества, спорта каждый желающий мог узнать о новых проектах, почерпнуть идеи для развития собственной инициативы.

Сенатор Сергей Березкин принял участие в ярмарке-презентации некоммерческих организаций и общественных инициатив в Ярославской области

Сергей Березкин отметил, что сегодня развитию некоммерческого сектора придается все большее значение. Повышение уровня гражданской активности населения и возрастание роли НКО в социальной сфере — два важных направления работы.

Деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций требует особой поддержки со стороны государства, региональных и местных властей

«Деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций требует особой поддержки со стороны государства, региональных и местных властей. Совместная работа граждан, общественных активистов и представителей органов власти способствует эффективному развитию гражданского общества, а также решению социально значимых вопросов», — сказал сенатор.

Сенатор Сергей Березкин принял участие в ярмарке-презентации некоммерческих организаций и общественных инициатив в Ярославской области

В рамках ярмарки парламентарий вместе с юными угличанами-волонтерами Победы провел акцию «Россия в наших сердцах». Они вручили участникам мероприятия флажки, изготовленные руками ребят, и ленточки-триколоры, олицетворяющие единство, связь поколений, память о великой истории народа.

«Символично, что в этот праздничный день самые активные граждане выражают свои патриотические чувства через яркие общественные проекты и инициативы. Считаю очень важным создавать такие открытые площадки для общения некоммерческого сектора и общественных активистов с широкой аудиторией, где каждый может открыть для себя что‑то новое, принять участие в добрых делах», — подчеркнул Сергей Березкин.

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