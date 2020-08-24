С начала года газовики ликвидировали 20 самовольных подключений к сетям газоснабжения в Тульской области

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

24 августа 2020, 16:30

За 7 месяцев 2020 года работниками газовых служб выявлено 20 случаев самовольного подключения к газовым сетям, половина из которых обнаружена на территории Большой Тулы. По оценке поставщика газа материальный ущерб составил порядка 150 тыс. кубических метров газа стоимостью около 900 тыс. рублей.

Мероприятия по проверке целостности газовых сетей проводятся специалистами газовых служб на постоянной основе, поскольку несанкционированное подключение к сетям газоснабжения и самовольное подключение газового оборудования создают угрозу жизни и здоровью граждан, могут привести к взрыву газа, разрушению зданий, пожару и гибели людей. Так, например, в Щекинском районе в поселке Московская слобода в одном из домов кустарным способом с помощью резинового шланга и проволочных хомутов была подключена газовая плита. В п. Щербачевка Ефремовского района ранее отключенный за неуплату абонент резиновым шлагом подключился к газопроводу, а шлаг провел в свой дом через форточку. Аналогичным образом поступил абонент из п. Северный Тепло-Огаревского района. Во всех случаях несанкционированные подключения были оперативно ликвидированы газовиками.

В соответствии с законодательством поставщик газа произвел доначисления за самовольно потребленный газ в размере от 20 до 100 тыс. рублей в зависимости от мощности нелегально подключенного газового оборудования. В досудебном порядке 9 граждан уже возместили материальный ущерб в сумме 350 тыс. рублей. К стоимости самовольно потребленного газа также прибавится стоимость работ по отключению и подключению, которая составляет свыше 10 тыс. рублей.

По всем эпизодам поставщик газа обратился в правоохранительные органы с заявлениями о привлечении лиц, совершивших несанкционированные подключения, к ответственности, предусмотренной законодательством.

Справка

ООО «Газпром межрегионгаз Тула» (входит в группу компаний «Газпром межрегионгаз») — поставщик газа ПАО «Газпром» предприятиям, организациям и населению Тульской области. На 1 августа 2020 года осуществляется поставка газа 699 тыс. абонентов.

За самовольное подключение предусмотрено административное наказание в виде штрафа по ст. 7.19. КоАП РФ в размере от 10 до 15 тыс. рублей. Кроме того, самовольное подключение к сетям газоснабжения является основанием для возбуждения Уголовного дела по ст. 158 Уголовного кодекса РФ. По данной статье предусмотрены санкции от штрафа свыше 100 тыс. руб. до лишения свободы на срок до 6 лет.

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