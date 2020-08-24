Source: Russia Federal Space

#РКС#Терра Тех#Главное#ДЗЗ#Армия-202024.08.2020 16:59

Терра Тех представил технологию цифровых двойников

ТЕРРА ТЕХ — дочерняя компании холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») — принимает участие в Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» в рамках объединенной экспозиции Госкорпорации «Роскосмос». На данном мероприятии коммерческий оператор услуг дистанционного зондирования Земли демонстрирует разрабатываемые геоинформационные решения на основе космической съемки для различных отраслей экономики, а также презентует технологию создания цифровых двойников ATLAS VR на базе геопространственных данных и ведущих цифровых технологий их обработки и визуализации.

На специально оборудованном VR-стенде гости мероприятия смогут совершить виртуальную прогулку по экспозиции Госкорпорации «Роскосмос» на форуме «Армия-2020», а также увидеть самые интересные места страны от Хабаровских лесов до Крымского побережья, самостоятельно управляя передвижением в виртуальном мире. ATLAS VR погружает пользователей в достоверную VR-среду, приставляющую собой точную цифровую копию отснятой спутником территории в 3D-формате.

Генеральный директор ТЕРРА ТЕХ Милана Элердова: «Сегодня мы видим большой интерес к технологиям создания цифровых двойников как со стороны госорганов, так и со стороны бизнеса. ATLAS VR — продукт с большим потенциалом для развития и настройки под нужды заказчика. Мы полагаем, что в перспективе разработка ATLAS VR найдет свое применение при оборудовании рабочих мест операторов, которые, используя ресурсы единой космической инфраструктуры и данные с орбиты в сочетании с технологиями их автоматизированной обработки, смогут осуществлять непрерывный VR-мониторинг территорий и природных ресурсов, отслеживать динамику развития городов, моделировать чрезвычайные ситуации в режиме близком к реальному времени и решать другие прикладные задачи с использованием геоданных».

В редакторе платформы пользователи имеют возможность самостоятельно загружать и объединять объекты и разнородные данные о них: геопространственные данные, данные о погоде и трафике, информацию об использовании земель, планы-графики строительства зданий и сооружений, документацию, а также моделировать различные ситуации (последствия антропогенного воздействия человека на природу, развитие техногенных катастроф и способов противодействия им). Помимо данных дистанционного зондирования Земли в ATLAS VR, можно загружать векторные, картографические слои, подключать внешние базы данных.

Разработка ATLAS VR функционирует на «движке» российского производства, отвечает всем требованиям безопасности и конфиденциальности информации, совместима с любыми операционными системами, может быть интегрирована по API с другими ГИС-комплексами пользователей. Специалисты ТЕРРА ТЕХ заявили о планах дальнейшего развития продукта в сторону комплексной VR-экосистемы, включающей в себя большое число различных баз данных, технологий обработки геоданных и другой информации (включая облачные вычисления и искусственный интеллект) и математических моделей, что позволит предложить целый пул новых выходных продуктов и полезных инструментов для пользователей.

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