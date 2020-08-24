Т. Гигель встретилась с участниками прошедшего в Республике Алтай велопробега, посвященного 75-летию Великой Победы

Source: Russia – Council of the Federation

Благодаря велопробегу во многих семьях вспомнят тех, кто пожертвовал собой ради жизни будущих поколений, отметила сенатор.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай встретилась с участниками велопробега, организованного членами региональных молодежный общественных организаций в честь 75-летия Великой Победы.

Обращаясь к юным велосипедистам, которые преодолели 75-километровый путь, поднялись на вершину близ Чуйского тракта и водрузили на ней знамя Победы и флаг России, сенатор отметила важность таких акций.

Подобные мероприятия способствуют пробуждению в молодом поколении чувства гордости за воинов-победителей, весь народ, который ковал Победу над фашизмом

«Подобные мероприятия способствуют пробуждению в молодом поколении чувства гордости за воинов-победителей, весь народ, который ковал Победу над фашизмом», — подчеркнула парламентарий.

Татьяна Гигель побеседовала с участниками пробега, которые рассказали о подвиге своих дедов и прадедов, принимавших участие в боях Великой Отечественной войны. По словам сенатора, благодаря велопробегу во многих семьях вспомнят тех, кто пожертвовал собой ради жизни будущих поколений.

Татьяна Гигель встретилась с участниками велопробега, организованного членами региональных молодежный общественных организаций в честь 75-летия Великой Победы

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Татьяна Гигель встретилась с участниками велопробега, организованного членами региональных молодежный общественных организаций в честь 75-летия Великой Победы

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Татьяна Гигель встретилась с участниками велопробега, организованного членами региональных молодежный общественных организаций в честь 75-летия Великой Победы

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«Более 40 тысяч наших земляков были мобилизованы на фронт. Половина из них осталась на полях сражений. 26 лучших сынов Горного Алтая были удостоены почетных званий Героев Советского Союза, а двое стали полными кавалерами орденов Славы. Более 6,5 тысяч награждены боевыми медалями и орденами», — сказала парламентарий.

«Хранить память о павших на полях сражений, замученных в концлагерях, погибших от голода и невзгод – наш общий долг», — подчеркнула Татьяна Гигель.

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