А. Клишас: Усиление контроля за коллекторами будет способствовать обеспечению законности

Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации поддерживают деятельность Федеральной службы судебных приставов по надзору за деятельностью коллекторских организаций, отметил сенатор.

Усиление контроля за коллекторами будет способствовать обеспечению законности, считает председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края

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Сенатор прокомментировал итоги встречи Президента России Владимира Путина с главой Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрием Аристовым, в ходе которой глава государства отметил, что деятельность коллекторов необходимо взять под контроль.

По словам главы ФССП Минюстом России разрабатывается законопроект, чтобы включить микрофинансовые организации под надзор по возврату задолженности.

«К сожалению, ситуацию, связанную с работой коллекторских организаций, во многом нельзя назвать удовлетворительной, — сказал Андрей Клишас. — В Совете Федерации поддерживают деятельность Федеральной службы судебных приставов по контролю и надзору за деятельностью коллекторских организаций».

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