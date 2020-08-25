Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в рабочей встрече представителей правительства региона с заместителем председателя ВЭБ.РФ, генеральным директором некоммерческой организации «Фонд развития моногородов».

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл принял участие в рабочей встрече представителей правительства региона с заместителем председателя ВЭБ.РФ, генеральным директором некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» Ириной Макиевой. Мероприятие состоялось в Сколковском институте науки и технологий.

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Во встрече также участвовали первый заместитель председателя правительства Республики Марий Эл Александр Сальников, министр промышленности, экономического развития и торговли региона Станислав Крылов, министр финансов Республики Алексей Торощин, глава администрации моногорода Козьмодемьянск Михаил Козлов.

Будет реализован проект по развитию туристического потенциала территорий и стимулирования малого и среднего предпринимательства «Прошагай город»

Как сообщил Константин Косачев, в ходе совещания была обсуждена реализация пяти инвестиционных проектов на территории Козьмодемьянска при поддержке «Фонда развития моногородов» в форме заёмного финансирования под ноль процентов годовых. По словам сенатора, Фонд также готов оказать помощь городу в обеспечении инвестиционных проектов транспортной и коммунальной инфраструктурой.

Константин Косачев принял участие в рабочей встрече представителей правительства региона с заместителем председателя ВЭБ.РФ, генеральным директором некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» Ириной Макиевой

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Константин Косачев принял участие в рабочей встрече представителей правительства региона с заместителем председателя ВЭБ.РФ, генеральным директором некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» Ириной Макиевой

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Константин Косачев принял участие в рабочей встрече представителей правительства региона с заместителем председателя ВЭБ.РФ, генеральным директором некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» Ириной Макиевой

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Константин Косачев принял участие в рабочей встрече представителей правительства региона с заместителем председателя ВЭБ.РФ, генеральным директором некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» Ириной Макиевой

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Кроме того, сказал Константин Косачев, будет реализован проект по развитию туристического потенциала территорий и стимулирования малого и среднего предпринимательства «Прошагай город» и рассмотрена возможность заключения трехстороннего соглашения между Фондом, моногородами Козьмодемьянском и Сарапулом (Удмуртская Республика).

Ранее сенатор выступил с инициативой налаживания сотрудничества Республики Марий Эл с Фондом развития моногородов. По результатам состоявшегося 6 августа 2020 г. выездного заседания правительства региона по вопросам социально-экономического развития моногорода Козьмодемьянск главой Республики Александром Евстифеевым ЕвстифеевАлександр АлександровичГлава Республики Марий Эл было дано поручение организовать рабочую встречу с руководством Фонда.

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