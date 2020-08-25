В Москве комендант хостела, в котором произошел пожар, осужден за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Измайловский районный суд г. Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении 42-летнего коменданта хостела Сергея Глинникова. Он осужден за совершение преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

В суде установлено, что ночью 26 сентября 2019 года в здании хостела «Петр I», расположенного на территории Измайловского Кремля, вследствие аварийного режима работы электроприборов произошел пожар. В результате пожара семь человек получили травмы и ожоги различной степени тяжести.

Глинников, являясь комендантом хостела, согласно должностной инструкции оказывал от имени индивидуального предпринимателя услуги по предоставлению временного жилья на возмездной основе. Кроме этого, он отвечал за противопожарную безопасность в сооружении.

Вместе с тем, осознавая, что помещения хостела не отвечают требованиям пожарной безопасности он заселял людей для временного проживания.

Таким образом, Глинников, обязанный соблюдать требования пожарной безопасности, нарушил права потребителей на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара, а также право на получение услуги, отвечающей требованиям безопасности.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Глинникова к 1 году и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда.

Приговор в законную силу не вступил.

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