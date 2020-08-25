В Москве суд приговорил мужчину к пожизненному лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Московский городской суд на основании вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении четверых жителей столицы, в возрасте от 32 до 52 лет – Романа Миронова, Романа Арсланбекова, Максима Николаева и Сусанны Тарамуратовой. В зависимости от роли и степени участия они осуждены за совершение преступлений, предусмотренных п. «а», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение оружия и боеприпасов), ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 327 УК РФ (организация использования заведомо подложных документов), ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 159.2 УК РФ (организация мошенничества при получении выплат).

В суде установлено, что в период с 2008 года по 2009 год Миронов похитил денежные средства своей невесты, полученные от продажи ее недвижимости – квартиры и комнаты, расположенных в столице, на общую сумму более 7 млн рублей.

В дальнейшем, с целью избежать привлечения к уголовной ответственности за мошеннические действия, он вступил в брак с потерпевшей, в результате чего завоевал доверие ее матери и братьев.

Осознавая, что супруга может обратиться в правоохранительные органы с заявлением о совершенных им преступлениях, с целью скрыть их, в 2011 году он убил её. Используя незаконно приобретенное огнестрельное оружие, он произвел не менее двух выстрелов в голову и шею потерпевшей, после чего вывез тело на территорию домовладения своей матери в Рязанской области, где сжег. Родственникам погибшей он сказал, что его жена уехала на длительный срок.

В 2013 году с целью приобретения права на квартиру, находящуюся в социальном найме семьи убитой им женщины, Миронов убедил ее мать и братьев дать согласие на приватизацию. В дальнейшем, используя поддельный бланк нотариально заверенного согласия от имени жены, получил доверенность на основании которой изготовил договор купли-продажи и переоформил квартиру на своего брата, лишив потерпевших права на жилое помещение.

Узнав о намерении тещи обратиться в правоохранительные органы с заявлением по факту мошеннических действий с квартирой, а также в связи с безвестным исчезновением дочери, Миронов организовал убийство пожилой женщины и двоих ее сыновей.

Для исполнения задуманного он нанял своего знакомого Николаева и привлек других сообщников. В апреле 2014 года сообщники поочередно убили всех членов семьи и вывезли их тела на территорию Рязанской области, где сожгли.

Похитив паспорта убитых, один из соучастников – Арсланбеков, скрывая совершенные преступления, организовал изготовление подложных заявлений от их имени о снятии с регистрационного учета в г. Москве и постановке на учет якобы по месту жительства в Республике Дагестан, а также в органах Пенсионного фонда. В дальнейшем Арсланбеков в течение полутора лет получал пенсию за убитую женщину и ее сына-инвалида.

С целью улучшения своего материального положения и своей сообщницы Турамуратовой, являвшейся его сожительницей, Миронов организовал изготовление медицинской документации о якобы наличии у нее заболеваний, являющейся основанием для установления инвалидности и назначения пенсии и иных выплат. В 2015 году на основании предоставленных подложных документов Турамуратовой была установлена III группа инвалидности по общему заболеванию и ей были перечислены социальные выплаты в общей сумме более 37 тыс. рублей, которыми сообщники распорядились по своему усмотрению.

Аналогичным образом Миронов подделал медицинские документы якобы о наличии у него заболеваний и получил выплаты по инвалидности в размере более 66 тыс. рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Миронова к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, Арсланбекова – к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Николаев осужден к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, Турамуратова – к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Судом также удовлетворены гражданские иски представителя потерпевших о возмещении морального вреда, а также иски управлений Пенсионного Фонда Российской Федерации по Республике Дагестан и г. Москве и Московской области.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI