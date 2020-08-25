В. Николаев: Госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» требует большего внимания руководителей местных органов власти

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в совместном заседании Правительственной комиссии АПК и Минсельхоза Чувашии.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию – представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чувашской Республики Вадим Николаев НиколаевВадим Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чувашской Республики принял участие в совместном заседании правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса, мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственного рынка Чувашской Республики и коллегии регионального министерства сельского хозяйства.

На заседании рассмотрены итоги работы аграриев региона за первое полугодие 2020 года и задачи на предстоящий период.

Было отмечено, что в текущем году в непростых условиях предприятия АПК добились увеличения производства сельскохозяйственной продукции. Урожай зерновых, картофеля, овощей также превосходит достигнутый уровень прошлого года. Существенно обновлен машинотракторный парк благодаря решению руководства республики о субсидировании из регионального бюджета фактических затрат на её приобретение.

Всего на 2020 год на финансирование мероприятий госпрограмм Чувашской Республики будет направлено около одного миллиарда рублей

Исполняющий обязанности Главы Чувашской Республики Олег Николаев, НиколаевОлег АлексеевичВременно исполняющий обязанности Главы Чувашской Республики отмечая положительную динамику развития АПК, остановился на вопросах реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», эффективности использования целевых средств. В рамках этой программы до конца 2020 года в Чувашии планируют ввести более двух километров распределительных газовых сетей, пять километров локальных водопроводов, 2300 квадратных метров жилья для граждан, проживающих на сельских территориях.

Вадим Николаев принял участие в совместном заседании правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса, мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственного рынка Чувашской Республики и коллегии региональног

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Вадим Николаев принял участие в совместном заседании правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса, мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственного рынка Чувашской Республики и коллегии региональног

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Вадим Николаев принял участие в совместном заседании правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса, мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственного рынка Чувашской Республики и коллегии региональног

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Вадим Николаев принял участие в совместном заседании правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса, мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственного рынка Чувашской Республики и коллегии региональног

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Вадим Николаев отметил, что всего на 2020 год на финансирование мероприятий госпрограмм Чувашской Республики будет направлено около одного миллиарда рублей. «Необходимо добиваться своевременного и качественного освоения выделяемых средств. Для этого муниципальные органы, предприятия АПК должны основательнее подходить к подготовке заявочной документации для участия в федеральном конкурсе, заблаговременно заказывать проекты, проходить экспертизу», – подчеркнул он.

Сенатор поблагодарил селян за самоотверженный труд, в торжественной обстановке вручил почетные грамоты Совета Федерации главе сельского поселения Комсомольского района Юрию Лукиянову и председателю сельскохозяйственного производственного кооператива Козловского района Людмиле Емельяновой за многолетнюю добросовестную работу и активную общественную деятельность.

В заседании также приняли участие депутаты Государственного Совета Чувашской Республики, руководители муниципалитетов, организаций АПК.

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