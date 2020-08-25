В Тамбовской области прокуратура помогла 90-летней местной жительнице получить статус ветерана Великой Отечественной войны

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Пичаевского района Тамбовской области провела проверку по обращению 90-летней местной жительницы о необоснованном отказе в присвоении статуса ветерана Великой Отечественной войны (труженик тыла) и выдаче соответствующего удостоверения.

Установлено, что пожилая женщина обратилась в центр социальной поддержки населения по вопросу установления статуса ветерана Великой Отечественной войны (труженика тыла). Однако чиновники отказали ей в связи с отсутствием документов, подтверждающих факт работы в тылу в период Великой Отечественной войны.

В ходе проверки прокуратура района собрала доказательства того, что в 1944-1945 гг. женщина трудилась в колхозе, находившемся на территории Пичаевского района Тамбовской области.

Выступая в защиту пенсионера, прокурор направил в суд заявление об установлении трудового стажа женщины в период Великой Отечественной войны и выдаче удостоверения.

Исковые требования прокурора удовлетворены.

Благодаря вмешательству прокуратуры района пожилой женщине присвоено звание ветерана Великой Отечественной войны (труженика тыла).

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