В Тюменской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о дорожно-транспортном происшествии, в котором погибла несовершеннолетняя

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура г. Тюмени утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении машиниста автокрана общества с ограниченной ответственностью «ПСК ТРИК». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, вечером 20 июля 2020 года в г. Тюмени водитель специализированного автокрана двигался со скоростью более 80 км/ч и на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 15-летнюю девочку. Он полученных травм она скончалась на месте.

После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Калининский районный суд г. Тюмени для рассмотрения по существу.

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