В Ульяновской области начнется строительство 5 межпоселковых газопроводов

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

25 августа 2020, 14:50

Во второй половине 2020 года по Программе газификации регионов РФ ПАО «Газпром» на территории Ульяновской области начнется строительство 5 межпоселковых газопроводов. Общая протяженность межпоселковых газовых сетей составит 74,18 км. Новые газовые магистрали создадут условия для газификации 12 населенных пунктов в Базарносызганском, Николаевском и Тереньгульском районах области.

Согласно результатам проведения закупочных процедур строительно-монтажные работы 5 данных объектов будет вести компания ООО «УМ-50».

Выполнение запланированных объемов строительства 5 межпоселковых газопроводов будет идти согласно плану-графику синхронизации Программы газификации на 2020 год. Технический надзор за процессом строительства и дальнейший прием объектов в эксплуатацию осуществит ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» (входит в группу ООО «Газпром межрегионгаз»).

Одним из ключевых моментов станет реализация строительства межпоселкового газопровода высокого давления от точки врезки у р. п. Чердаклы до с. Енганаево в Чердаклинском районе Ульяновской области, что позволит создать новый запас газовых мощностей для развития предприятий особой экономической зоны портового типа города Ульяновска. В результате будут обеспечены газом производства крупных предприятий, таких как «Росоксо», Индустриальный парк 4 очередь Портовой зоны, ООО «Роботехника», ООО «ВМ Пласт».

«Реализация строительства 5 межпоселковых газопроводов даст возможность подключить к системе газоснабжения 1489 домовладений и 10 фельдшерско-акушерских пунктов в данных населенных пунктах, что позволит создать условия для перспективного развития сельских территорий и повысить инвестиционную привлекательность региона», — отметил генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» Владимир Камеко.

Справка

Проект реализован в рамках Программы газификации регионов РФ, финансируемой ПАО «Газпром». Проектирование и строительство организовано ООО «Газпром межрегионгаз».

Газификация регионов Российской Федерации — одно из наиболее масштабных и социально значимых направлений работы «Газпрома» на внутреннем рынке. В ходе газификации регионов «Газпром» за счет собственных средств ведет строительство межпоселковых газопроводов, администрации регионов финансируют строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей и подготовку потребителей к приему газа.

В 2020 году в Группе компаний «Газпром межрегионгаз» подведены основные результаты тендеров по Программе газификации регионов Российской Федерации в 2020 году. В рамках закупочной кампании для осуществления строительно-монтажных работ было объявлено 64 процедуры на 153 объектах газоснабжения, сооружение которых планируется начать в этом году. Всего на тендеры поступило 392 заявки.

Также по 151 объекту газификации проведены закупочные процедуры на проектно-изыскательные работы.

В большинстве регионов компании приступают к реализации проектов.

Между ПАО «Газпром» и Правительством Ульяновской области подписано соглашение о развитии Программы газификации до 2022 г.

За время действия программы с 2005 года «Газпромом» в газификацию Ульяновской области вложено порядка 7 млрд рублей, было построено 34 межпоселковых газопровода, протяженностью 951 км, созданы условия для газификации 139 населенных пунктов (29 тыс. домовладений и 153 котельные).

За период с 2015 по 2019 гг. построено 14 межпоселковых газопроводов, общей протяженностью 339,2 км, что позволяет газифицировать 52 населенных пункта региона (более 7400 домовладений и 21 котельная).

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