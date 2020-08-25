В 2021–2025 годах в Ленинградской области планируется газифицировать 412 населенных пунктов

Source: Gazprom in Russian

Релиз

25 августа 2020, 15:40

Сегодня Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период — 2021–2025 годы.

Стороны ведут системную работу в этом направлении. C 2005 года уровень газификации Ленинградской области вырос на 15,9% и на 1 января 2020 года достиг 69,4%.

Планируется, что в результате реализации новой программы уровень газификации региона к началу 2026 года будет увеличен до 80,4%.

Согласно программе, инвестиции «Газпрома» в 2021–2025 годах запланированы в объеме 31,1 млрд руб. — это в 6 раз больше, чем в 2016–2020 годах. Общий объем инвестиций компании и региона в реализацию новой программы оценивается в 43,5 млрд руб.

«Газпром» направит средства на строительство 124 межпоселковых газопроводов протяженностью около 2 тыс. км, а также на сооружение и реконструкцию 63,5 км газопроводов-отводов и 14 газораспределительных станций.

В результате будут созданы условия для газификации 412 населенных пунктов в 16 районах области — Бокситогорском, Волосовском, Волховском, Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Кингисеппском, Киришском, Кировском, Лодейнопольском, Ломоносовском, Лужском, Приозерском, Сланцевском, Тихвинском и Тосненском.

Правительство региона, в свою очередь, обеспечит строительство 1,1 тыс. км внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа более 54 тыс. домовладений, 104 промышленных предприятий.

Газификация Ленинградской области

уровень газификации Ленинградской области по состоянию на 1 января 2020 года

млрд руб.

общий объем запланированных инвестиций «Газпрома» на газификацию Ленинградской области в 2021–2025 годах

Газификация регионов Российской Федерациипо состоянию на 1 января 2020 года

Всего по России

2020

Города и поселки городского типа

2020

Сельская местность

2020

Справка

Между «Газпромом» и Правительством Ленинградской области подписаны соглашения о сотрудничестве и о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива.

В регионе действуют две автомобильные газонаполнительные компрессорные станции «Газпрома» (в гг. Гатчина и Кингисепп) и два модуля для заправки компримированным природным газом на АЗС (в гг. Тихвин и Тосно).

В рамках программы «Газпром — детям» в области построено 45 многофункциональных спортивных площадок, 40 пришкольных стадионов, а также 7 физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) — в гг. Бокситогорск, Волхов, Выборг, Кировск, Луга, Пикалево и п. Вырица Гатчинского района. Ведется строительство трех ФОКов — в гг. Светогорск и Тихвин, Первомайском сельском поселении.

«Газпром» осуществляет теплоснабжение жителей 10 муниципальных районов. Компания ведет реконструкцию систем теплоснабжения в г. Тихвине, п. Березовик, п. Красава, п. Сарка и п. Царицыно озеро Тихвинского района.

Управление информации ПАО «Газпром»

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