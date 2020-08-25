Газовики «Газпром добыча Надым» провели митинг в честь 90-летия со дня рождения Владислава Стрижова

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

25 августа 2020, 17:40

25 августа исполнилось 90 лет со дня рождения первого генерального директора «Надымгазпрома» Владислава Стрижова — одного из основателей газовой отрасли на севере Западной Сибири. Под его руководством в 70-80-х годах прошлого столетия на Севере Тюменской области созданы уникальные производственные мощности.

Память легендарного первопроходца почтили возложением цветов к его бюсту, установленному в центре Надыма. В этом году в связи с действующим в округе ограничением на проведение массовых мероприятий торжественный митинг прошел в узком кругу газовиков.

«В каждом филиале компании чтут традиции, у истоков которых стоял Владислав Стрижов. Жители города помнят его как человека, который не только уделял внимание строительству жилья и социальных объектов, но и менял само отношение к Надыму. Благодаря Владиславу Владимировичу вахтовый поселок вырос в благоустроенный северный город, ставший постоянным домом для нескольких поколений газовиков» — отметил генеральный директор ООО «Газпром добыча Надым» Игорь Мельников.

Справка

ООО «Газпром добыча Надым» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Основные направления деятельности — добыча и подготовка газа и газового конденсата.

Первое газодобывающее предприятие на севере Западной Сибири. Создано для разработки и эксплуатации Медвежьего нефтегазоконденсатного месторождения. Сегодня также ведет добычу на Юбилейном, Ямсовейском и Бованенковском месторождениях. Компания владеет лицензией на разработку Харасавэйского газоконденсатного месторождения, где идут работы по обустройству.

Территория деятельности: Надымский, Пуровский, Ямальский районы Ямало-Ненецкого автономного округа. Является градообразующим предприятием для Надыма и п. Пангоды. Коллектив насчитывает более 10 тыс. сотрудников.

В составе предприятия 13 действующих газовых промыслов, 14 специализированных филиалов. Ежегодный объем добычи природного газа — более 100 млрд куб. м.

В компании внедрена система экологического менеджмента ISO 14001:2015.

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