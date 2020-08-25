Source: Russia Federal Space

#Главкосмос#Главное#ИСС Решетнева#Орбитальные группировки#Армия-202025.08.2020 14:58

Главкосмос будет продвигать за рубежом космические системы ИСС

Главкосмос и Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнёва (входят в Госкорпорацию «Роскосмос») на полях Международного военно-технического форума «Армия-2020» подписали меморандум о совместном участии в реализации Комплексной научно-технической программы полного инновационного цикла «Глобальные информационные спутниковые системы». Подписи под меморандумом поставили генеральные директора Главкосмоса Дмитрий Лоскутов и ИСС — Николай Тестоедов.

«Рассчитываем, что опыт и компетенция Главкосмоса в продвижении продукции на зарубежный рынок космических услуг позволит иностранным заказчикам оценить высочайшее качество продукции ИСС. Опыт и лидирующие позиции сибирской компании в производстве космических аппаратов связи, навигации и геодезии способны обеспечить доступ зарубежных потребителей к современным информационным услугам — в перспективе это повысит качество жизни миллионов людей по всему миру», — сказал Дмитрий Лоскутов.

Документом предусматривается совместное продвижение на международный космический рынок новых космических систем на базе автоматических космических аппаратов, включая многоспутниковые группировки малых космических аппаратов гражданского назначения. Кроме того, Главкосмос и ИСС будут продвигать на международный космический рынок инновационные разработки, отдельные изделия и элементы космической техники гражданского назначения. Участники соглашения также намерены привлекать внебюджетное финансирование для реализации опытно-конструкторских работ по разработке перспективных элементов космической техники с использованием научно-технического задела, полученного в рамках Комплексной научно-технической программы.

ИСС, как ведущее предприятие Госкорпорации «Роскосмос» по созданию космических аппаратов связи, телевещания, ретрансляции, навигации, геодезии и основного заказчика Комплексной научно-технической программы, обеспечит выполнение опытно-конструкторских работ по разработке и изготовлению перспективных космических аппаратов и отдельных изделий и элементов космической техники гражданского назначения.

Главкосмос в качестве оператора внешнеэкономической деятельности Роскосмоса будет предоставлять для потенциальных зарубежных заказчиков комплексные решения по разработке космических систем и комплексов гражданского назначения, основанные на перспективных спутниковых платформах для малых космических аппаратов, космических аппаратов среднего и тяжелого классов, разработанные ИСС, а также инновационные изделия, приборы и элементы космической техники.

Кроме того, Главкосмос при необходимости будет оказывать содействие по финансированию и страхованию проектов, получению соответствующих разрешений на внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством РФ, а также предоставлять услуги по маркетингу, анализу тенденций мирового космического рынка и глобальных трендов в области технологий спутникостроения.

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Главкосмос — дочерняя компания Госкорпорации «Роскосмос». Главная задача компании — продвижение достижений российской ракетно-космической промышленности на мировые рынки и управление комплексными международными проектами. За свою тридцатипятилетнюю историю компания успешно выполнила более 120 международных контрактов, в рамках которых осуществлен в том числе запуск более 140 космических аппаратов в качестве попутной полезной нагрузки.

ИСС — российский лидер по созданию космических аппаратов связи, телевещания, ретрансляции, навигации, геодезии. За 60 лет специалистами компании создано более 1280 космических аппаратов, введено в эксплуатацию свыше 40 космических систем и комплексов, 2/3 орбитальной группировки России — спутники разработки и производства ИСС.

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