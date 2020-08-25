Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Орбитальные группировки#ДЗЗ#Электро-Л25.08.2020 15:50

Завершён перевод спутника «Электро-Л» № 2 в точку 14.5° з.д.

На космическом аппарате «Электро-Л» № 2, находящемся в настоящее время в точке стояния 14,5 градусов западной долготы, 25 августа 2020 года включена целевая аппаратура и начата передача целевой информации на Землю. Его плановый перевод из точки стояния 76 градусов восточной долготы в точку стояния 14,5 градусов западной долготы выполнен в период с 21 июля по 23 августа 2020 года.

В точке стояния 76 градусов восточной долготы в данный момент находится российский спутник «Электро-Л» № 3, с которым специалисты Госкорпорации «Роскосмос» проводят работы в рамках программы лётных испытаний.

Космические аппараты серии «Электро-Л» № 2 и № 3, запущенные в 2015 и 2019 гг. соответственно, позволяют получать изображения Земли в видимом и инфракрасном диапазонах спектра с разрешением 1 и 4 км соответственно каждые 15-30 минут. Кроме того, космические аппараты серии «Электро» применяются для ретрансляции информации с платформ сбора данных, выполнения телекоммуникационных функций по распространению, обмену гидрометеорологическими и гелиогеофизическими данными в интересах Росгидромета и других заинтересованных ведомств, а также ретрансляции сигналов от аварийных радиобуев системы КОСПАС-САРСАТ.

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