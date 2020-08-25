Министры спорта стран БРИКС одобрили Меморандум о сотрудничестве в области физической культуры и спорта

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 25 августа, в формате видеоконференции состоялась первая встреча Министров спорта стран БРИКС в рамках председательства Российской Федерации в объединении в 2020 году.

Во встрече приняли участие Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, Министр по делам молодёжи и спорта Республики Индия Кирен Риджижу, Министр Главного государственного управления по физической культуре и спорту Китайской Народной Республики Гоу Чжунвэнь, Министр спорта, искусства и культуры Южно-Африканской Республики Нкосинати Эммануэль Мтетва и Министр по гражданским правам Федеративной Республики Бразилия Оникс Лоренцони.

Летом 2020 года планировалось проведение Спортивных игр стран БРИКС в Челябинске. Традиционно, начиная с 2016 года, Игры БРИКС проводятся в городе-организаторе саммита БРИКС. Проведение Игр стран БРИКС было включено в План мероприятий председательства Российской Федерации в объединении БРИКС в 2020 году, утверждённый Президентом Российской Федерации 12 июня 2019 года. Но в связи с распространением коронавирусной инфекции, а также ввиду существующих ограничений на внутренние и международные перемещения было принято решение об отмене Игр стран БРИКС, а также о проведении встречи Министров в формате видеоконференции.

Олег Матыцин поприветствовал коллег «пятёрки», подчеркнув, что нынешний год в связи с распространением коронавирусной инфекции войдёт в историю изменениями привычного уклада жизни. Министр отметил, что этот период подтвердил особую объединительную миссию спорта, позволил ещё больше консолидировать спортивное сообщество, а также определить основные задачи и ресурсы дальнейшего развития.

Участники обсудили актуальные вопросы сотрудничества в спортивной сфере, в частности об организации и проведении спортивных мероприятий в 2021 году в рамках индийского председательства в БРИКС. Помимо этого, российская сторона заявила о готовности поделиться опытом и оказать необходимую поддержку Оргкомитету Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в Пекине в 2022 году.

По итогам встречи Министров был одобрен Меморандум о сотрудничестве в области физической культуры и спорта между профильными Министерствами стран БРИКС. Документ предусматривает сотрудничество по следующим направлениям: проведение ежегодных спортивных Игр БРИКС в стране председателя в БРИКС; обмен спортсменами, тренерами и спортивными специалистами; поощрение спортсменов к участию в международных спортивных мероприятиях, проводимых в странах БРИКС; сотрудничество в области спорта высших достижений, массового спорта и спортивного отдыха; развитие национальных, традиционных и неолимпийских видов спорта; обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес в области физической культуры и спорта, рассматриваемым на международных площадках; обмен результатами научных исследований и систематизация знаний; обмен информацией по внедрению и поддержанию спортивных инфраструктурных объектов.

В завершение встречи Олег Матыцин поблагодарил всех участников за конструктивный и содержательный диалог. Министры спорта стран БРИКС в свою очередь отметили, что состоявшаяся дискуссия внесёт значительный вклад в развитие гуманитарного и спортивного сотрудничества объединения, а принятый Меморандум станет прочной основной партнёрского сотрудничества во имя спорта и здорового образа жизни.

«Первая встреча состоялась – это уже результат, – сказал Олег Матыцин в интервью представителям СМИ. – Мы проводим максимально открытую политику со стороны Российской Федерации в области спорта. Формат стран БРИКС является эффективным. Была выражена готовность всех руководителей спорта стран БРИКС активизировать взаимодействие не только по спортивной линии, но и в области научных исследований, и гуманитарного сотрудничества, и в области борьбы с допингом. И, конечно, как формализация этих договорённостей был одобрен Меморандум о сотрудничестве».

«Работа над Меморандумом продолжалась достаточно длительное время, и он, по сути, создаёт платформу для реализации наших совместных проектов, – отметил руководитель Минспорта России. – Это и проведение Игр стран БРИКС, которые, к сожалению, в этом году не состоялись в Челябинске по понятным причинам, связанным с распространением коронавируса. Но наш коллега из Индии, которая будет председательствовать в БРИКС в следующем году, подтвердил готовность страны принять Игры. Это очень важный аспект нашего взаимодействия, потому что в Играх будут принимать участие молодые спортсмены, которые являются очень важным фактором объедения наших стран и демонстрации нашей заботы о будущем поколении. Кроме того, в Меморандуме обозначены направления, связанные с развитием научных исследований, образовательных технологий, проведением совместных соревнований, обменом тренерскими кадрами».

Фото: Евгений Михайлов

Пресс-служба Минспорта России

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