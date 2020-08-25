ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» было подано более 300 исков к организациям и предпринимателям-неплательщикам за газ с начала 2020 года

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

25 августа 2020, 18:00

ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» с начала 2020 года было подано в суд 318 исковых заявлений о взыскании дебиторской задолженности с организаций и индивидуальных предпринимателей на общую сумму более 635,5 млн рублей.

Судами было вынесено 253 положительных решений на общую сумму более 176,8 млн рублей, остальные дела в настоящее время находятся на рассмотрении.

В случае неисполнения решения суда судебные приставы могут в установленном порядке наложить арест на имущество, в том числе на банковские счета, а также реализовать имущество в принудительном порядке.

За каждый день просрочки оплаты счетов за поставленный газ потребителю начисляется неустойка в соответствии со ст. 25-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации».

Кроме того, в связи с наличием задолженности за поставленный газ поставщик вправе прекратить поставку газа потребителю, потребовать от потребителя предоставления обеспечения обязательства в виде банковской гарантии, а также инициировать в отношении него процедуру банкротства.

Справка

В соответствии с ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 5 февраля 1998 г. № 162, Постановлением Правительства РФ от 25.11.2016 № 1245 несвоевременная или неполная оплата юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями услуг по поставке природного газа влечет:

для остальных организаций:

Обязанность по предоставлению независимой (банковской и др.) гарантии (в случае накопления задолженности в двойном и более размере среднемесячной оплаты за газ).

Ограничение или полное прекращение подачи газа.

Ежедневное начисление пени для УК и ТСО при задержке платежа на срок:

от 1 до 60 дней — 1/300 ставки рефинансирования ЦБ;

от 61 до 90 дней — 1/170 ставки рефинансирования ЦБ;

от 91 дней и более — 1/130 ставки рефинансирования ЦБ;

с 1 дня и далее — 1/130 ставки рефинансирования ЦБ.

Взимание поставщиком ресурса процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами на основании ст. 317 ГК РФ.

Административную ответственность за непредоставление банковской гарантии либо за нарушение режима прекращения поставки газа:

для должностных лиц — штраф 40–100 тыс. руб. или дисквалификация на срок 2–3 года;

для юридических лиц — штраф 100–300 тыс. руб.

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