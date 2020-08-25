Работники «Газпром трансгаз Чайковский» приняли участие в поисковой экспедиции

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

25 августа 2020, 17:15

С 5 по 15 августа в Невельском районе Псковской области работники ООО «Газпром трансгаз Чайковский» приняли участие в военно-патриотической акции «Молодежная Вахта Памяти — 2020», посвященной 75-летию Победы.

За время «Вахты Памяти» поисковыми отрядами Пермского края и Псковской области было подняты останки 43 бойцов Красной Армии. Они были захоронены с воинскими почестями 15 августа на мемориале в деревне Турки-Перевоз вместе с останками еще 24 бойцов, найденных в этом году в поисковых экспедициях в Невельском районе Псковской области.

В поисковой экспедиции наряду с газовиками участвовал отряд «Звезда», созданный на базе Чайковской станции детского, юношеского туризма и экологии. Предприятие «Газпром трансгаз Чайковский» оказало помощь в приобретении оборудования и снаряжения для поисковой работы двух отрядов.

112-я стрелковая дивизия, укомплектованная в Молотовской области (Пермский край), участвовала в ожесточенных боях с немцами в июле 1941 года в деревне Турки-Перевоз в 70 км от базирования лагеря. Более чем наполовину дивизия состояла из вчерашних призывников, призванных в армию после 1 июня. Несмотря на это, солдаты 112-й стрелковой дивизии мужественно сражались на юге Латвии, на севере Белоруссии и в Невельском районе Псковской области.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Чайковский» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», осуществляет транспортировку газа для потребителей Пермского края, Удмуртской Республики, Кировской области, Республики Татарстан, а также транзит природного газа по 15 магистральным газопроводам в центральные районы России. Протяженность газовых магистралей, находящихся в зоне обслуживания предприятия, составляет более 10,5 тыс. км. Объем транспортируемого газа составляет более 300 млрд куб. м.

В состав компании входит 18 филиалов, в том числе 12 линейных производственных управлений магистральных газопроводов, 15 компрессорных станций, 251 газоперекачивающий агрегат, 7 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. В эксплуатации компании находится 123 газораспределительных станции.

В рамках экологической политики предприятия внедрена система экологического менеджмента ISO 14001:2015 и система энергосбережения ISO 50001:2011. Численность коллектива — свыше 8,5 тыс. человек. Головной офис расположен в Чайковском.

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