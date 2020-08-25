Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш25.08.2020 15:58

Энергомаш заключил договоры о целевом обучении студентов

В понедельник, 24 августа 2020 года, подписаны приказы о зачисление в вузы абитуриентов 2020 года. НПО Энергомаш (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), как любое крупное высокотехнологичное предприятие, заинтересовано в молодых специалистах, поэтому одним из важных направлений центра подготовки персонала является профориентационная работа с выпускниками школ и студентами.

В этом году по целевому направлению от НПО Энергомаш в высшие учебные заведения поступили 10 абитуриентов. Среди профильных вузов, в которых обучаются «целевики» Энергомаша, МАИ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, РХТУ им. Д.И. Менделеева, Московский технологический университет, МИЭТ, МГТУ «СТАНКИН».

Наиболее востребованные на предприятии направления подготовки: «Двигатели летательных аппаратов», «Управление в технических системах», «Проектирование авиационных и ракетных двигателей», «Машиностроение», «Технологические машины и оборудование», «Автоматизация технологических процессов и производств», «Химическая технология».

«Предприятие заинтересовано в притоке молодых специалистов. Нам нужны технологи, специалисты в КБ, в службу главного металлурга, а также специалисты, имеющие навыки, связанные с 3D-моделированием. Поэтому, учитывая потребности подразделений мы заключаем договоры на целевое обучение. Но надо понимать, что и конкуренция среди соискателей у нас серьезная», — отмечает начальник центра подготовки персонала Елена Федина.

Студенты, проходящие подготовку по программам целевого набора, обучаются в вузах на бесплатной основе. Начиная со второго курса, студенты, сдавшие сессию на «хорошо» и «отлично», получают именную стипендию от предприятия. После успешного окончания обучения в соответствии с заключенными договорами новые молодые специалисты получат гарантированную работу по специальности с возможностями карьерного роста и повышения квалификации.

В 2020 году 17 студентов профильных вузов и техникумов закончили полный курс обучения по договорам о целевом обучении. В настоящий момент ведётся работа по их трудоустройству в подразделения предприятия в соответствии с полученными специальностями. Всего по договорам о целевом обучении от НПО Энергомаш обучается 130 студентов, поступивших в период с 2015 по 2019 годы, из них 17 человек — работники предприятия.

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