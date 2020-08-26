А. Майоров: Профильный Комитет СФ осуществляет экологический мониторинг ликвидации последствий деятельности компаний в Усолье-Сибирском

Source: Russia – Council of the Federation

Деятельность межведомственной рабочей группы позволит ускорить решение экологических проблем в городе Усолье-Сибирское Иркутской области, считает сенатор.

Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию по поручению Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга осуществляет контроль за реализацией мер по ликвидации последствий негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности компаний «Усольехимпром» и «Усолье-Сибирский силикон». Об этом рассказал председатель Комитета СФ Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

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Сенатор напомнил, что по итогам проведенного Комитетом 21 января 2020 г. совещания подготовлены рекомендации в адрес Правительства Российской Федерации, уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, правительства Иркутской области.

В частности, отметил Алексей Майоров, Правительству РФ было рекомендовано сформировать межведомственную рабочую группу по контролю за состоянием окружающей среды и обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Межведомственная рабочая группа была образована под руководством заместителя Председателя Правительства РФ Виктории Абрамченко. В ее состав вошли врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, специальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, а также представители руководства министерств и ведомств.

Деятельность межведомственной рабочей группы позволит ускорить решение экологических проблем в Усолье-Сибирском

«Деятельность межведомственной рабочей группы позволит ускорить решение экологических проблем в Усолье-Сибирском», — считает Алексей Майоров.

Правительство РФ также выделило средства на решение экологических проблем в Усолье-Сибирском. По поручению Президента России подготовлено и издано распоряжение Правительства РФ от 21 августа 2020 г., в соответствии с которым на ликвидацию последствий загрязнения окружающей среды на территории города Усолье-Сибирское в этом году будет направлено 434,8 млн руб. Средства пойдут на мероприятия по устранению накопленного экологического вреда, в том числе на демонтаж основного источника загрязнения — цеха ртутного электролиза на закрывшемся заводе «Усольехимпром», отметил сенатор.

Также будут проведены работы, которые позволят обезопасить пять аварийных ёмкостей, организовать утилизацию отходов. Кроме того, в текущем году будут возведены защитные противофильтрационные экраны вдоль берега Ангары и ликвидированы первые скважины глубинного захоронения.

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