В. Кравченко: Ветеранскому движению нужна постоянная поддержка

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел встречу с членами правления Томской региональной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана».

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Томской области Владимир Кравченко КравченкоВладимир Казимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Томской области провел рабочую встречу с членами правления Томской региональной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» (ТРО РСВА).

Сенатор, являющийся ветераном боевых действий в Афганистане, отметил, что благодаря деятельности региональных властей и ветеранского движения был создан музей боевой славы, реабилитационный центр, внедрена система медико-социальной поддержки воинов-интернационалистов.

Владимир Кравченко добавил, что организация ведет активную работу с молодежью в сфере патриотического воспитания. В частности, при ТРО РСВА функционируют поисковый отряд «Сибиряк», организуются экспедиции на поля сражений Великой Отечественной войны. Благодаря работе отряда были обнаружены останки погибших в боях, найдены сотни экспонатов и реликвий войны, которые переданы музеям.

Система поддержки ветеранского движения должна и дальше укрепляться

По словам сенатора, развивается и такое важное для участников боевых действий направление, как реабилитация. «В этом году дан старт проекту «Расширяя рубежи здоровой жизни». Он реализован на средства гранта администрации Томской области и при спонсорской поддержке. В рамках проекта проводятся индивидуальные и групповые занятия по восстановлению и профилактике расстройств опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и нервной систем».

Владимир Кравченко провел рабочую встречу с членами правления Томской региональной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»

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Владимир Кравченко

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Владимир Кравченко проконтролировал ход работ, которые ведутся в томском сквере воинов-интернационалистов «Парк Победы»

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Владимир Кравченко проконтролировал ход работ, которые ведутся в томском сквере воинов-интернационалистов «Парк Победы»

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Владимир Кравченко проконтролировал ход работ, которые ведутся в томском сквере воинов-интернационалистов «Парк Победы»

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Владимир Кравченко посетил реабилитационный центр, где внедрена система медико-социальной поддержки воинов-интернационалистов

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Владимир Кравченко

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Владимир Кравченко подчеркнул, что система поддержки ветеранского движения должна и дальше укрепляться.

Председатель правления ТРО РСВА Михаил Колмаков ознакомил парламентария с ходом работ, которые ведутся в томском сквере воинов-интернационалистов «Парк Победы». На благоустройство мемориального комплекса, расположенного в парке и на прилегающей территории, выделены средства в рамках федерального проекта «Формирование современной городской среды». На памятных стелах увековечены имена 198 томичей, погибших при исполнении воинского долга в Афганистане и в других локальных конфликтах.

Томская региональная организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» имеет 23 отделения: 19 в области и четыре на территории г. Томска. Членами ТРО РСВА являются 2300 ветеранов боевых действий.

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