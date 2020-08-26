В Россию с Кипра экстрадирован гражданин, обвиняемый в хищении у одного из крупнейших банков страны свыше 500 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Республики Кипр экстрадировали в Россию Ираклия Джанджгаву.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, с марта 2008 года по октябрь 2010 года соучредитель и директор ряда коммерческих организаций в Мурманской области Джанджгава с сообщниками из числа руководителей данных организаций заключили кредитные договоры с российским банком на общую сумму свыше 500 млн рублей, которые впоследствии похитили.

Поскольку Джанджгава скрылся от правоохранительных органов, он был объявлен в розыск.

В октябре 2016 года в связи с установлением его местонахождения на территории Кипра Генеральная прокуратура Российской Федерации направила зарубежным коллегам запрос о выдаче обвиняемого, который в марте 2020 года был удовлетворен.

В сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола Ираклий Джанджгава доставлен в Москву.

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