Газификация населенных пунктов в 18 муниципальных образованиях Пермского края предусмотрена в ближайшие пять лет

Source: Gazprom in Russian

Релиз

26 августа 2020, 13:10

Сегодня Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и временно исполняющий обязанности Губернатора Пермского края Дмитрий Махонин подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период — 2021–2025 годы.

Согласно программе, инвестиции «Газпрома» запланированы в объеме 8,845 млрд руб. — это в 3,7 раза больше, чем в 2016–2020 годах. Общий объем инвестиций компании и региона в газификацию Пермского края оценивается в 11,3 млрд руб.

«Газпром» направит средства на строительство 24 межпоселковых газопроводов протяженностью 468 км и техническое перевооружение пяти газораспределительных станций.

В результате будут созданы условия для газификации 78 населенных пунктов в 18 муниципальных образованиях края — Березовском, Большесосновском, Верещагинском, Еловском, Карагайском, Кишертском, Кудымкарском, Куединском, Лысьвенском, Нытвенском, Осинском, Очерском, Пермском, Сивинском, Суксунском, Чайковском, Частинском, Юсьвинском.

Пермский край, в свою очередь, обеспечит строительство 386 км внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа около 10,5 тыс. домовладений, 60 котельных и предприятий.

«Газпром» и Пермский край ведут системную работу по газификации региона. В настоящее время действует программа развития газоснабжения и газификации в 2016–2020 годах. C 2005 года уровень газификации края вырос на 8,2% и на 1 января 2020 года достиг 69,8%.

Газификация Пермского края

уровень газификации Пермского края по состоянию на 1 января 2020 года

млрд руб.

общий объем запланированных инвестиций «Газпрома» на газификацию Пермского края в 2021–2025 годах

Газификация регионов Российской Федерациипо состоянию на 1 января 2020 года

Всего по России

2020

Города и поселки городского типа

2020

Сельская местность

2020

Справка

Между «Газпромом» и Правительством Пермского края действуют соглашения о сотрудничестве и о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, Договор о газификации, Дорожная карта по расширению использования высокотехнологичной продукции, оборудования и услуг в интересах «Газпрома».

В Пермском крае работают девять автомобильных газонаполнительных компрессорных станций «Газпрома».

В рамках программы «Газпром — детям» проведена реконструкция стадиона в г. Чайковском и построена универсальная спортивная площадка в г. Кудымкаре.

При поддержке «Газпрома» в Перми открыт исторический парк «Россия — моя история». Оказано содействие в реконструкции храма в честь Святой Троицы, расположенного в центре г. Чайковского.

Оказана поддержка учреждениям здравоохранения Пермского края для приобретения аппаратов искусственной вентиляции легких и средств индивидуальной защиты для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Управление информации ПАО «Газпром»

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