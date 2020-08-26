Евгений Грабчак: «Мы отмечаем снижение количества эксплуатируемого оборудования с высоким уровнем риска»

Source: Russia Ministry of Energy

Калуга, 26 августа. – Заместитель Министра энергетики России Евгений Грабчак провел заседание Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (Федерального штаба) по вопросам подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ Центрального федерального округа к прохождению отопительного сезона 2020-2021 годов.

Плановые затраты на ремонт основного оборудования генерирующими компаниями ЦФО в 2020 году составляют 4,9 млрд рублей и находятся на уровне затрат 2019 года. По электросетевым компаниям уровень затрат на ремонты по объектам 110 кВ и выше в 2020 году составляет 2 млрд рублей, что меньше затрат 2019 года на 9%.

«Несмотря на то, что все компании продолжают работать по планово-предупредительной системе ремонтов, в текущем году мы отмечаем снижение количества эксплуатируемого оборудования с высоким уровнем риска. Это говорит об использовании инструментов риск-ориентированного управления при планировании субъектами технических воздействий», – сообщил Евгений Грабчак.

Календарный план ремонта электросетевыми компаниями выполнен в полном объеме. Выполнение календарного плана ремонта генерирующими компаниями составляет 86%. Отмечаются случаи переноса сроков ремонта оборудования из-за ограничений, связанных с пандемией. Заместитель Министра подчеркнул необходимость выполнения компаниями ремонтов в объеме, исключающем риски снижения генерирующих мощностей.

«Снижение потребления в Центральном федеральном округе с начала года с учетом температурного фактора составило 1,3%. За период с начала самоизоляции снижение составило 2,4%. Пик снижения наблюдался в июне, но уже в июле обозначился тренд на восстановление (отклонение от июля прошлого года составило порядка 0,5%)», – рассказал Евгений Грабчак.

Заместитель Министра поблагодарил коллег из региональных штабов по обеспечению безопасности электроснабжения за совместную работу в части электроснабжения медучреждений, которая способствовала устойчивости ситуации в условиях пандемии.

Евгений Грабчак в Калужской области также осмотрел подстанцию 220 кВ «Созвездие».

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