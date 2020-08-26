Е. Алтабаева приняла участие в состоявшейся в Севастополе акции «Собери ребёнка в школу»

Source: Russia – Council of the Federation
Всероссийская благотворительная акция проходит ежегодно в преддверии начала учебного года.
Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти г. Севастополя Екатерина Алтабаева АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя приняла участие в акции «Собери ребёнка в школу». Сенатор вручила детям из четырёх севастопольских семей ранцы, школьные принадлежности и книги.
Всероссийская благотворительная акция проходит ежегодно в преддверии начала учебного года и направлена на оказание помощи многодетным и малообеспеченным семьям.
Екатерина Алтабаева
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Екатерина Алтабаева в рамках Всероссийской акции «Собери ребёнка в школу» вручила детям севастопольских семей ранцы, школьные принадлежности и книги
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Екатерина Алтабаева в рамках Всероссийской акции «Собери ребёнка в школу» вручила детям севастопольских семей ранцы, школьные принадлежности и книги
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Екатерина Алтабаева в рамках Всероссийской акции «Собери ребёнка в школу» вручила детям севастопольских семей ранцы, школьные принадлежности и книги
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Екатерина Алтабаева в рамках Всероссийской акции «Собери ребёнка в школу» вручила детям севастопольских семей ранцы, школьные принадлежности и книги
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Екатерина Алтабаева в рамках Всероссийской акции «Собери ребёнка в школу» вручила детям севастопольских семей ранцы, школьные принадлежности и книги
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Екатерина Алтабаева в рамках Всероссийской акции «Собери ребёнка в школу» вручила детям севастопольских семей ранцы, школьные принадлежности и книги
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Екатерина Алтабаева в рамках Всероссийской акции «Собери ребёнка в школу» вручила детям севастопольских семей ранцы, школьные принадлежности и книги
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Екатерина Алтабаева поздравила детей и их родителей с приближающимся Днём знаний, пожелала ребятам успехов в учёбе. «Всех этих ребят и их родителей я хорошо и давно знаю. У каждого из них своя история. Будущему первокласснику Диме, который серьёзно болел, и его маме довелось пройти путь испытаний. Сейчас мальчик здоров, я надеюсь, всё у него будет хорошо», — рассказала сенатор.
Особым подарком для ребят стал Дневник севастопольского школьника. Он рассказывает об истории Севастополя, его героях.