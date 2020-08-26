Иркутская транспортная прокуратура проводит проверку по факту столкновения тепловоза с самоходной дрезиной

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Иркутская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности на железнодорожном транспорте по факту столкновения тепловоза с самоходной дрезиной, перевозившей дорожных рабочих.

Установлено, что 25 августа 2020 года на 113 километре Кругобайкальской железной дороги произошло столкновение тепловоза с самоходной дрезиной.

В результате столкновения двое человек погибли, еще трое доставлены в больницы г. Иркутска с телесными повреждениями различной степени тяжести.

На место происшествия незамедлительно выехал и.о. Иркутского транспортного прокурора.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление причин происшествия. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям работников соответствующих структурных подразделений ОАО «РЖД», отвечающих за исполнение требований безопасности движения на железнодорожном транспорте.

По ее результатам при наличии оснований будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.

Ход проверки находится на контроле Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

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