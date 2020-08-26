И. Умаханов: Межпарламентские связи между Россией и Азербайджаном развиваются по нарастающей

Source: Russia – Council of the Federation

Заместитель Председателя СФ провел встречу Министром иностранных дел Азербайджанской Республики.

Заместитель Председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов УмахановИльяс Магомед-Саламовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан провел встречу с Министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым.

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В беседе принял участие заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Фарит Мухаметшин. МухаметшинФарит Мубаракшевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области

Стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, ключевые аспекты региональной и международной повестки дня.

Ильяс Умаханов отметил высокий уровень российско-азербайджанского сотрудничества. «Мы полагаем, что залогом этого являются доверительные отношения между президентами наших стран», — подчеркнул он.

Заместитель Председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов

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Заместитель Председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов провел встречу с Министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым

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Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов

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Заместитель Председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов провел встречу с Министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым

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Полад Бюльбюль Оглы

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Фарит Мухаметшин

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Ильяс Умаханов

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Заместитель Председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов провел встречу с Министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым

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Заместитель Председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов провел встречу с Министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым

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Заместитель Председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов провел встречу с Министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым

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Заместитель Председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов провел встречу с Министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым

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Джейхун Байрамов

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Заместитель Председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов провел встречу с Министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым

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«Межпарламентские связи развиваются по нарастающей. У нас есть ряд форматов, где мы активно взаимодействуем, в том числе Межпарламентская комиссия Федерального Собрания РФ и Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, Межпарламентская ассамблея государств – участников СНГ, других межпарламентских организаций, межрегиональное сотрудничество», — сказал сенатор.

Джейхун Байрамов отметил, что отношения между двумя странами находятся на самом высоком уровне. Он поблагодарил за приглашение посетить Совет Федерации.

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