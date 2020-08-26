Олег Матыцин и президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов обсудили развитие студенческого спорта

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 26 августа, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин провёл рабочую встречу с президентом Российского студенческого спортивного союза (РССС) Сергеем Сейрановым.

Глава РССС рассказал Министру о планах развития Российского студенческого спортивного союза на 2020-2021 годы и выделил основные мероприятия, направленные на реализацию Межотраслевой программы развития студенческого спорта. Также Сергей Сейранов представил Олегу Матыцину программу празднования Международного дня студенческого спорта, учреждённого ЮНЕСКО, который проходит ежегодно 20 сентября под патронажем Международной федерации студенческого спорта.

Участники встречи обсудили включение мероприятий РССС в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2021 год, а также подготовку к Всемирной летней универсиаде 2023 года в Екатеринбурге.

Олег Матыцин отметил необходимость поддержки региональных отделений РССС и принял предложение Сергея Сейранова об участии в мероприятиях, посвящённых Международному дню студенческого спорта.

Российский студенческий спортивный союз – общероссийская общественная организация, объединяющая 68 региональных отделений в субъектах Российской Федерации. В соответствии с Федеральным законом «О физической культуре и спорте» РССС является субъектом физической культуры и спорта в Российской Федерации.

Основная цель деятельности РССС – содействие государству в реализации стратегии молодёжной политики посредством эффективной организации системы студенческого спорта в России. РССС уделяет большое внимание укреплению связей со студенческими и молодёжными спортивными организациями зарубежных стран, национальными федерациями студенческого спорта. Организация является полномочным представителем России в Международной федерации студенческого спорта (FISU) и Европейской ассоциации студенческого спорта (EUSA).

Под эгидой РССС ежегодно проводятся более 70 всероссийских соревнований среди студентов и чемпионатов РССС по различным видам спорта. В многоэтапных соревнованиях принимают участие более 600 вузов России.

РССС осуществляет общую координационную деятельность по взаимодействию с российскими вузами, студенческими лигами и ассоциациями по видам спорта, общероссийскими спортивными федерациями по вопросам обеспечения эффективного участия команд вузов в чемпионатах Европы (Европейских играх) и мира среди студентов.

В 2019 году на базе РССС создан Совет студенческих спортивных лиг. В настоящее время в состав Совета входят 26 организаций. Действуют 16 студенческих спортивных лиг, которые способствуют популяризации студенческого спорта и подготовке спортивного резерва путём организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий среди студентов.

Фото: Евгений Михайлов

Пресс-служба Минспорта России

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