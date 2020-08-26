О. Цепкин: В Саткинском районе Челябинской области ведется активная работа по благоустройству городской среды

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе работы в регионе сенатор посетил ряд образовательных учреждений.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области Олег Цепкин ЦепкинОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области в рамках поездки в Саткинский район посетил ряд образовательных учреждений. Сенатор ознакомился с ходом их подготовки к новому учебному году.

Олег Цепкин в рамках поездки в Саткинский район посетил ряд образовательных учреждений

При посещении средней школы Бакальского городского поселения парламентарий отметил, что здесь проведен ремонт столовой на 180 посадочных мест. «Предусмотрен весь цикл приготовления горячего питания для школьников. Отремонтирован спортивный зал, закуплено оборудование для занятий физкультурой и спортом. Пользоваться спортзалом смогут не только ученики, но и все жители поселения», — сказал сенатор.

Открылся новый образовательный центр «Точка роста», который предназначен для получения дополнительных знаний по техническим и гуманитарным предметам и естественным наукам

Открылся новый образовательный центр «Точка роста», который предназначен для получения дополнительных знаний по техническим и гуманитарным предметам и естественным наукам, добавил Олег Цепкин.

Олег Цепкин в рамках поездки в Саткинский район посетил ряд образовательных учреждений

Руководители учреждения рассказали сенатору о центре образования «Росток», в котором будут проходить учебно-познавательные занятия по биологии. Центр был открыт на базе школы на средства гранта Президента РФ.

«В Сатке и Бакале — современные учреждения образования, которые соответствуют требованиям оборудования и оснащенности, здесь созданы хорошие условия для обучения детей», — отметил Олег Цепкин.

Олег Цепкин в рамках поездки в Саткинский район посетил ряд образовательных учреждений

В ходе поездки в Саткинский район сенатор также затронул вопрос технического состояния автодороги между городами Саткой и Бакалом, отметив необходимость его улучшения. Парламентарий сообщил, что сейчас там ведутся работы в соответствии с установленным графиком.

«Руководство Саткинского района и градообразующее предприятие ведут грамотную командную работу по благоустройству городской среды в муниципалитете. Сатка и Бакал являются комфортными для жизни людей моногородами», — подчеркнул сенатор. По его мнению, это послужит развитию туризма в Саткинском районе.

MIL OSI