Source: Russia Federal Space

#Протон-ПМ#НПО Энергомаш26.08.2020 13:26

Подведены итоги рационализаторской деятельности за первое полугодие 2020 года Протон-М

Компания «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») подвело итоги рационализаторской деятельности за первое полугодие 2020 года. В производство внедрено 16 рацпредложений. Общий экономический эффект от реализованных новаций составил 4 млн 98 тыс. рублей.

Наибольшего результата по показателям рацдеятельности достигли цех 79 и служба главного энергетика. Экономический эффект от рацпредложений, внедрённых сотрудниками этих подразделений, составил 1 млн 89 тыс. рублей. Рационализаторам удалось заменить дорогостоящие компоненты импортного производства на отечественные.

На предприятии также продолжилась работа и с полезными предложениями — идеями без экономической выгоды, которые упрощают или облегчают производственный процесс. Некоторые из них были приняты для реализации, а авторам выплачено материальное вознаграждение. В частности, слесарь-ремонтник цеха 75 Алексей Поликарпов предложил две идеи по совершенствованию приспособлений для обслуживания компрессоров, ускоряющие выполнение операций по замене масляных фильтров и загрузке адсорбента.

На Протон-ПМ уверены, что систематическая работа с рационализаторами и авторами полезных предложений — хороший способ вовлечь сотрудников в процесс непрерывных улучшений и в целом в деятельность по повышению производительности труда. С этой целью совершенствуется система мотивации тех, кто помогает делать предприятие более современным. К примеру, в начале этого года вступило в силу новое положение о рационализаторской деятельности.

Людмила Ворожцова, ведущий инженер по рационализаторской деятельности Протон-ПМ: «Принимая новое положение о рацдеятельности, мы думали о том, как активизировать эту работу на предприятии. Однако ограничения, вызванные пандемией, внесли свои коррективы. Но, даже работая ограниченным составом, мы смогли сохранить рационализаторский дух и активность новаторов Протон-ПМ. Так, количество внедрённых предложений и поданных заявок в первом полугодии 2020-го, по сравнению с этим же периодом прошлого года, осталось на прежнем уровне».

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