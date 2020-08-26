Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#РК-Цифра26.08.2020 12:45

Проведен вебинар «Контроль загрузки оборудования и внутрицеховое планирование»

В целях повышения цифровой зрелости работников дочерних организаций Госкорпорации «Роскосмос» сегодня, 26 августа 2020 года, проведен обучающий онлайн-вебинар «Контроль загрузки оборудования и внутрицеховое планирование». Эксперты рассказали, как с помощью цифровых решений можно контролировать производство, оптимизировать техническое обслуживание и ремонт, соблюдать технологические процессы, и почему это делает работу сотрудников проще и эффективнее.

На вебинаре слушатели узнали о том, какие данные можно собирать с оборудования, какие новые возможности предоставляют системы мониторинга и как именно осуществляется контроль и оптимизация производственных процессов. Кроме того, были показаны примеры, где уже применяется данный подход, и рассказано о достигнутых эффектах.

Ранее, 24 июля 2020 года, был проведен онлайн-вебинар «Инструменты цифровизации для предприятий: обзор IIoT и AI решений». Серия вебинаров запущена в рамках реализации Стратегии цифровой трансформации и для формирования цифровой культуры в организациях Госкорпорации «Роскосмос».

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