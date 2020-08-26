Рабочая поездка первого заместителя Министра спорта Азата Кадырова в Ставропольский край

Source: Russia Ministry of Sport

24-25 августа состоялся рабочий визит первого заместителя Министра спорта Российской Федерации Азата Кадырова в Ставропольский край. Он посетил ряд городов на Кавказских Минеральных Водах, провёл встречи с главами Железноводска, Кисловодска, Ессентуков и министром физической культуры и спорта Ставропольского края.

В Железноводске Азат Кадыров осмотрел земельный участок, строения и территорию, планируемые под филиал Кисловодского училища олимпийского резерва. В ближайшее время на курорте может появиться Центр лёгкой атлетики. Власти Ставропольского края и Минспорта России планируют построить его до 2022 года.

Первый замминистра также осмотрел стадион «Спартак» в Железноводске и спортивные объекты в Ессентуках, которые были построены или реконструированы в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года, а ныне стали частью программы наследия Чемпионата мира.

В Кисловодске на Нижней базе филиала ФГБУ «Юг Спорт» работы по реконструкции спортивных объектов не прекращаются. Стадион уже приобрёл очертания современного спортивного объекта. Готовы поле, беговые дорожки, секторы для прыжков и метания, трибуны на 4,5 тысячи мест. Азат Кадыров осмотрел не только новый стадион Нижней базы, но и проинспектировал ход строительства бассейна училища олимпийского резерва.

В районе озера Новое первому замминистра представили проект создания федерального центра национальных сборных команд по гребле на байдарках и каноэ, включающего круглогодичный комплекс общефизической подготовки для сборных команд по летним и зимним видам спорта.

Азат Кадыров ознакомился с инфраструктурой детской юношеской школы по футболу Кисловодска, городским физкультурно-оздоровительным комплексом и полем с искусственным покрытием, которые были построены по программе подготовки к проведению ЧМ-2018 в рамках Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации».

Первый замминистра также побывал в районе горы Баран на высоте 1600 м, где планируется создание федерального и межрегионального центра по зимним и летним видам спорта «Предгорье» в Предгорном районе Ставропольского края.

Второй день рабочей поездки Азат Кадыров провёл на Верхней базе ФГБУ «Юг Спорт» в районе горы Малое Седло.

Он осмотрел объекты базы, построенные в рамках ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации», в том числе: стадион, наклонные беговые дорожки, зал бокса, зал тяжёлой атлетики, универсальный зал, ледовый каток, поле с искусственным покрытием для регби и футбола, бассейн, плоскостные сооружения, гостиничный фонд, а также посетил реабилитационно-восстановительный центр ФМБА России.

Азат Кадыров ознакомился с работой недавно созданного филиала инновационного центра Олимпийского комитета России. Одним из главных направлений работы центра является дополнительное научно-методологическое обеспечение тренировочного процесса национальных сборных команд России.

Кроме этого, первый замминистра принял участие в рабочем совещанием в режиме видеоконференцсвязи с руководителями общероссийских спортивных федераций. Главы ряда федераций высказались о необходимости создания центра по зимним и летним видам спорта «Предгорье» на высоте 1603 м.

Директор ФГБУ «Юг Спорт» Михаил Дрёмов отметил важность использования трёх высот на отметках 800 (Нижняя база), 1200 (Верхняя база) и 1600 метров. «По мнению специалистов в области спорта и представителей науки, это даст огромный эффект в качественной подготовке спортсменов сборных команд России. В мире нет аналогов спортивных баз, чтобы в рамках одной административно-территориальной единицы находились объекты на разных высотах», – подчеркнул руководитель «Юг Спорта».

Азат Кадыров поддержал проекты на озере Новое и в Предгорном районе Ставропольского края, отметив при этом, что они требуют доработки в ускоренном режиме и поиска путей их реализации.

«В Ставропольском крае строятся физкультурно-оздоровительные комплексы, реконструируются спортивные объекты, создаются условия для развития детско-юношеского спорта. У руководства региона и Минспорта России достаточно много планов в реализации проектов по спортивным направлениям», – отметил Азат Кадыров.

Фото: пресс-служба ФГБУ «Юг Спорт»

Пресс-служба Минспорта России

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